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Domínguez valoriza jogadores do Atlético mas pega cautela por classificação

Galo venceu o Bragantino fora de casa e leva a decisão para a Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/08/2026 21:33
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Domínguez x RB Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez x RB Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (12), em Bragança Paulista, ao vencer o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez aproveitou para valorizar o desempenho dos jogadores e o trabalho realizado pela equipe, mas fez questão de manter os pés no chão. O treinador destacou a dificuldade do confronto e ressaltou que o Atlético ainda terá um jogo importante pela frente antes de confirmar a classificação.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético conquistou um grande resultado nesta quarta-feira (12), em Bragança Paulista, ao vencer o Bragantino por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez aproveitou para valorizar o desempenho dos jogadores e o trabalho realizado pela equipe, mas fez questão de manter os pés no chão. O treinador destacou a dificuldade do confronto e ressaltou que o Atlético ainda terá um jogo importante pela frente antes de confirmar a classificação.

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Ao analisar a atuação atleticana e o processo de evolução da equipe, Domínguez afirmou que a avaliação será feita após o encerramento do confronto. O treinador reconheceu que o Bragantino criou dificuldades, principalmente pela força física e pela velocidade nas transições, e apontou aspectos que o Galo poderia ter executado melhor:

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— Vamos ver isso quando fecharmos na nossa casa (a evolução). Não vai ser fácil. É um rival muito difícil, físico, jogam com muita transição. Na primeira etapa, apressamos muito as transições. Podíamos conduzir um pouco mais, finalizar melhor as jogadas. Temos que manter a calma, ainda falta um jogo por jogar. Temos que descansar e pensar na partida do Brasileirão, pois temos que voltar a ganhar na nossa Arena — disse o treinador.

Domínguez também comentou o bom momento vivido pelo Atlético e a sequência positiva da equipe. Apesar da vantagem conquistada em Bragança Paulista, o argentino reforçou a necessidade de manter a concentração e destacou o esforço dos jogadores para alcançar o atual momento.

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— Temos que continuar assim, manter o pé no chão. Sabemos que qualquer situação pode acontecer e temos que estar preparados. Foi muito trabalho para estar nessa situação, mas também sabemos que falta muito. É seguir trabalhando e acreditando. Sempre falo que, quando temos oportunidade, temos que aproveitar. Os jogadores estão fazendo um grande esforço e que continuem assim — afirmou.

Domínguez em Atlético x Bragantino Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Domínguez em Atlético x Bragantino Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

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