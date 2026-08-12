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Torcedores de Flamengo e Cruzeiro provocam Atlético-MG em Belo Horizonte

Rubro-negros e cruzeirenses se encontram antes do duelo pela Libertadores

PorLucas BayerBelo Horizonte (MG)
12/08/2026 15:14
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Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Mas o clima da decisão em Belo Horizonte começou desde o fim da manhã. No Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da cidade, torcedores dos dois clubes se encontraram antes de seguir para o Mineirão.

O local tradicionalmente recebe torcedores em dias de jogos, que aproveitam as horas que antecedem as partidas para fazer o "esquenta". Nesta quarta, rubro-negros e cruzeirenses dividiram o espaço em um clima descontraído, aproveitando o encontro antes do duelo pela competição continental.

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A relação de amizade entre as torcidas também marcou o encontro em Belo Horizonte. Apesar da rivalidade que estará presente dentro do Mineirão durante a partida, os torcedores mantiveram um ambiente de respeito fora do estádio.

— Rivalidade acredito que todo jogo tenha, mas respeito assim de tudo, lá dentro do campo é cada um defendendo sua camisa — afirmou um torcedor do Cruzeiro.

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Torcedores de Flamengo e Cruzeiro provocam Atlético-MG

Em determinado momento, a proximidade entre os torcedores de Flamengo e Cruzeiro também rendeu provocações ao Atlético-MG, principal rival do clube celeste em Belo Horizonte. Juntos, rubro-negros e cruzeirenses entoaram músicas direcionadas ao rival mineiro.

A cena reforçou o clima de descontração no Mercado Central antes do confronto. Enquanto Flamengo e Cruzeiro se preparam para a disputa das oitavas de final da Libertadores, os torcedores aproveitaram a concentração no centro de Belo Horizonte para cantar e provocar o Atlético-MG.

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Depois do encontro, os torcedores seguem para o Mineirão, onde Cruzeiro e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reunidos em mercadão de BH
Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reunidos (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo (Wesley), Kaio Jorge, Kenji (João Costa)

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lycas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.

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