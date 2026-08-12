Torcedores de Flamengo e Cruzeiro provocam Atlético-MG em Belo Horizonte
Rubro-negros e cruzeirenses se encontram antes do duelo pela Libertadores
Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Mas o clima da decisão em Belo Horizonte começou desde o fim da manhã. No Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da cidade, torcedores dos dois clubes se encontraram antes de seguir para o Mineirão.
Flamengo domina Cruzeiro nos últimos jogos, mas mata-matas têm vantagem celeste
O local tradicionalmente recebe torcedores em dias de jogos, que aproveitam as horas que antecedem as partidas para fazer o "esquenta". Nesta quarta, rubro-negros e cruzeirenses dividiram o espaço em um clima descontraído, aproveitando o encontro antes do duelo pela competição continental.
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A relação de amizade entre as torcidas também marcou o encontro em Belo Horizonte. Apesar da rivalidade que estará presente dentro do Mineirão durante a partida, os torcedores mantiveram um ambiente de respeito fora do estádio.
— Rivalidade acredito que todo jogo tenha, mas respeito assim de tudo, lá dentro do campo é cada um defendendo sua camisa — afirmou um torcedor do Cruzeiro.
Torcedores de Flamengo e Cruzeiro provocam Atlético-MG
Em determinado momento, a proximidade entre os torcedores de Flamengo e Cruzeiro também rendeu provocações ao Atlético-MG, principal rival do clube celeste em Belo Horizonte. Juntos, rubro-negros e cruzeirenses entoaram músicas direcionadas ao rival mineiro.
A cena reforçou o clima de descontração no Mercado Central antes do confronto. Enquanto Flamengo e Cruzeiro se preparam para a disputa das oitavas de final da Libertadores, os torcedores aproveitaram a concentração no centro de Belo Horizonte para cantar e provocar o Atlético-MG.
Depois do encontro, os torcedores seguem para o Mineirão, onde Cruzeiro e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo (Wesley), Kaio Jorge, Kenji (João Costa)
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lycas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo reagem à fala de Almada no River PlateHá 1 hora
Futebol Nacional
Flamengo domina Cruzeiro nos últimos jogos, mas mata-matas têm vantagem celesteHá 5 horas
Futebol Internacional
Thiago Almada explica opção pelo River Plate em vez do Flamengo: 'Sentia falta da pressão'Há 6 horas
Futebol Nacional
Pelo Flamengo, Leonardo Jardim volta ao Mineirão após saída turbulenta do CruzeiroHá 6 horas
Futebol Nacional
Cruzeiro e Flamengo iniciam disputa que pode ser divisor de águasHá 8 horas
Fora de Campo
Torcidas de Flamengo e Palmeiras reagem à saída de Memphis do CorinthiansHá 8 horas
Mais LANCE!