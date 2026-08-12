Fábio é sincero sobre momento conturbado: 'Não é só o Fluminense' Goleiro fez defesa milagrosa no segundo tempo

Fábio comentou o momento ruim vivido pelo Fluminense e reconheceu a cobrança da torcida após a sequência sem vitórias. O goleiro destacou que o elenco tem experiência para lidar com a pressão e afirmou que o nível apresentado no início da temporada aumenta a exigência sobre o grupo.

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— A gente já vive dentro do futebol há muito tempo. São situações que todos já passaram, no Fluminense ou em outra equipe. Todo mundo tem experiência e sabe que o torcedor quer sempre a vitória, e não só isso, quer que a equipe jogue bem. Isso faz parte do futebol — afirmou.

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Fábio também lembrou que o próprio Fluminense já mostrou um nível mais alto na temporada e avaliou que a cobrança atual parte justamente dessa referência.

— A gente mostrou no início da temporada um futebol que o torcedor reconhecia em alto nível. Então, se o torcedor está cobrando, é porque nós temos que analisar cada vez mais todas as situações para voltar a jogar dessa forma e trazer o que é mais importante: alegria para o torcedor e confiança.

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O goleiro ainda relativizou as dificuldades do time ao apontar que o segundo semestre costuma ser mais complicado para diferentes equipes. Apesar disso, reforçou que o Fluminense precisa olhar para os próprios problemas.

— Todo ano a gente sabe que o segundo turno das competições, principalmente do Brasileiro, ou o segundo semestre, é sempre mais difícil. Quem esperava que depois da Copa ou de uma parada teria facilidade? Eu acho que não é só o Fluminense. Mas a gente tem que se preocupar com o Fluminense. A gente tem que trabalhar cada vez mais, respeitar esse momento e buscar algo que, se tivesse uma resposta só, seria fácil de resolver. Nada como a próxima partida para fazer por onde e se dedicar. O grupo tem qualidade, já mostrou isso, teve momentos importantes na temporada e grandes jogos.

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O goleiro também projetou a sequência e disse que o time precisa recuperar primeiro a confiança antes de pensar na decisão da Libertadores.

— A gente espera que na próxima partida possa jogar da forma que o torcedor quer e passar essa confiança. Depois, sim, pensar no jogo de volta lá na Argentina.

Zubeldía no banco do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a enfrentar o Independiente Rivadavia na próxima terça-feira (18), em Mendoza, na Argentina. Antes disso, o Tricolor entra em campo contra o Palmeiras, no sábado, pelo Brasileirão, no Maracanã.

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