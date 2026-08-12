Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Flamengo Equipes se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Cruzeiro e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira (12), no Mineirão, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Keny Arroyo abriu o placar para os donos da casa, e Lucas Paquetá deixou tudo igual. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

➡️ Cruzeiro x Flamengo: torcedores visitantes invadem o Mineirão, e PM reage com violência

📲 Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

continua após a publicidade

Cruzeiro x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo: jogo equilibrado, de poucas oportunidades

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

continua após a publicidade

Segundo tempo: Arroyo faz golaço, mas Paquetá arranca empate

A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

continua após a publicidade

Kaio Jorge e Léo Pereira disputam bola durante duelo entre Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.