Jardim avalia empate do Flamengo com o Cruzeiro: 'Resultado positivo'
Técnico concede entrevista coletiva após o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Leonardo Jardim avaliou o empate do Flamengo por 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira (12), no Mineirão, como positivo para a equipe carioca. Em entrevista coletiva após o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o treinador rubro-negro apontou o equilíbrio no confronto e valorizou a chance de decidir no Maracanã.
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— Foi um jogo equilibrado, entre duas boas equipes. É um resultado positivo, e vem aí o segundo jogo. Não foi por acaso que os jogos que aconteceram agora, a este horário, todos empataram. Estamos no intervalo do jogo e temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição, com o objetivo de qualificar, mas sempre ter atenção à qualificação da equipe do Cruzeiro.
Lucas Paquetá e Pedro saíram do banco de reservas no segundo tempo e foram fundamentais para o empate do Flamengo. O centroavante sofreu a falta que originou o gol do meio-campista. Questionado sobre a substituições, Jardim afirmou que a ideia era refrescar a equipe.
— Em relação às substituições, demos alguma frescura no meio ofensivo e no ataque. O Arrascaeta e o BH já estavam um pouco fatigados. Tínhamos jogadores como o Pedro e o Paquetá no banco, mesmo que o Paquetá ainda não esteja no seu melhor, porque vem de uma lesão e ainda tem dificuldade de ter algum ritmo. Mas refrescamos a equipe e acabou por surgir o gol do empate através desses jogadores. Foi importante porque nós não mudamos o esquema, só refrescamos as peças — afirmou o português.
Leonardo Jardim reencontrou a torcida do Cruzeiro e foi recepcionado com certa hostilidade. Sobre as provocações da torcida adversária, o atual treinador do Flamengo afirmou que os celestes "criaram um ódio" por ele.
— Em relação à recepção, eu tenho um carinho especial por esta torcida, mas pena minha é que houve pessoas que criaram um ódio muito grande. Criaram um ódio em relação à minha pessoa, porque é mais fácil na vida a gente se esconder do que peitar a verdade. Mas eu estou muito tranquilo comigo próprio e acho que os torcedores fizeram o seu papel. E, agora, preciso falar dos nossos torcedores, que vieram aqui, gritaram, apoiaram a equipe. Isso para mim mostra que no Maracanã a gente terá o apoio de toda a gente — disse o técnico.
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Outras respostas de Leonardo Jardim após Cruzeiro x Flamengo
Disputa entre Emerson Royal e Guillermo Varela
— São dois jogadores de grande qualidade, tanto o Varela, quanto o Royal. Quando nós pretendemos um jogo mais envolvente, um jogo em que a bola está muito mais no nosso poder, muitas vezes utilizamos o Varela. Os jogos da Libertadores, normalmente, são jogos mais agressivos, mais de duelos, e o Royal nisso também é extremamente forte. Por isso, extremamente satisfeito de ter as duas opções, que são dois jogadores muito importantes para mim como treinador.
Carrascal no aquecimento no primeiro tempo e mudança de estratégia na escalação
— O Carrascal foi aquecer porque o Lino levou uma pancada e sentiu alguma dificuldade, mas depois voltou outra vez ao jogo. Em termos de estratégia, não mudamos muito daquilo que tem sido o nosso cenário na Libertadores. Muitos destes jogadores têm jogado na Libertadores, no Brasileirão, às vezes coloco outros. O importante é termos soluções, termos soluções para cada jogo, sermos competitivos e procurar os resultados, que é isso que os torcedores querem, e eu, como treinador, também.
Opções na lateral esquerda sem Alex Sandro
— No nosso lado esquerdo, pronto, nós temos um jovem jogador no banco, que é o Jhonny. É um jogador em que eu acredito muito que, a médio prazo, vai jogar mais jogos no Flamengo, no futuro. Mas, com certeza, num jogo com esta intensidade, não era o momento correto para lançar um jovem, porque um erro podia acabar com a sua carreira. Se houver alguns problemas na lateral, ele, num jogo ou outro, vai ter que ser utilizado, como já foi utilizado e se saiu muito bem.
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