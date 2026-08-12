Veja gol em Bragantino x Atlético-MG: Cuello marca o gol da vitória Times estão se enfrentando nesta quarta-feira (12)

Atlético-MG venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 com gol de Cuello, nesta quarta-feira (12), no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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Quando o cronometro marcava os 27 minutos da segunda etapa, Igor Gomes fica com a bola no meio de campo e vê Cuello avançando em velocidade. Ele lança para o argentino, que chega na disputa com Cleiton. O goleiro do Bragantino pega na bola, mas a deixa escapar. Guzmán chega tarde no lance, e o camisa 28 então só empurra para o gol.

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Veja o gol:

🇧🇷RB Bragantino 0x1 Atlético-MG🇧🇷



⚽️ Tomás Cuello

🥾 Cleiton



🏆 Sul-Americana | oitavas (ida) pic.twitter.com/d5ErkvPwuG — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 12, 2026

Retrospecto entre Bragantino e Atlético-MG

Atlético e Bragantino já se enfrentaram 22 vezes em partidas oficiais, com vantagem alvinegra. São oito vitórias do Atlético contra três do Bragantino, além de 11 empates. O Galo marcou 33 gols no confronto e sofreu 28. O aproveitamento do Galo é de tem 53%.

Apesar da vantagem atleticana, os confrontos costumam ser equilibrados e marcados por placares apertados. A maior vitória da história do duelo foi justamente do Galo, que venceu por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2024.

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Atlético-MG e Bragantino durante o Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Até agora, todos os encontros entre as equipes aconteceram pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético e Bragantino nunca haviam se enfrentado em uma competição de mata-mata, o que faz da Sul-Americana o primeiro torneio de copas a colocar os clubes frente a frente.

Números do duelo

1 . Partidas: 22 2 . Vitórias do Atlético: 8 3 . Vitórias do Bragantino: 3 4 . Empates: 11 5 . Gols do Atlético: 33 6 . Gols do Bragantino: 28 7 . Aproveitamento do Atlético: 53%

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