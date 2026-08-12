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Veja gol em Bragantino x Atlético-MG: Cuello marca o gol da vitória

Times estão se enfrentando nesta quarta-feira (12)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 20:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Cuello comemorando gol na partida do Bragantino e Atlético-MG
Cuello comemorando gol na partida do Bragantino e Atlético-MG (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Atlético-MG venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 com gol de Cuello, nesta quarta-feira (12), no Estádio Cícero de Souza Marques, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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Quando o cronometro marcava os 27 minutos da segunda etapa, Igor Gomes fica com a bola no meio de campo e vê Cuello avançando em velocidade. Ele lança para o argentino, que chega na disputa com Cleiton. O goleiro do Bragantino pega na bola, mas a deixa escapar. Guzmán chega tarde no lance, e o camisa 28 então só empurra para o gol.

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Veja o gol:

Retrospecto entre Bragantino e Atlético-MG

Atlético e Bragantino já se enfrentaram 22 vezes em partidas oficiais, com vantagem alvinegra. São oito vitórias do Atlético contra três do Bragantino, além de 11 empates. O Galo marcou 33 gols no confronto e sofreu 28. O aproveitamento do Galo é de tem 53%.

Apesar da vantagem atleticana, os confrontos costumam ser equilibrados e marcados por placares apertados. A maior vitória da história do duelo foi justamente do Galo, que venceu por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2024.

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Atlético-MG e Bragantino durante o Campeonato Brasileiro
Atlético-MG e Bragantino durante o Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Até agora, todos os encontros entre as equipes aconteceram pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético e Bragantino nunca haviam se enfrentado em uma competição de mata-mata, o que faz da Sul-Americana o primeiro torneio de copas a colocar os clubes frente a frente.

Números do duelo

    1.
  1. Partidas: 22
    2. 2.
  2. Vitórias do Atlético: 8
    3. 3.
  3. Vitórias do Bragantino: 3
    4. 4.
  4. Empates: 11
    5. 5.
  5. Gols do Atlético: 33
    6. 6.
  6. Gols do Bragantino: 28
    7. 7.
  7. Aproveitamento do Atlético: 53%

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