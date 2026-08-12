Atlético vence Bragantino e leva vantagem na Sul-Americana para Arena MRV
Com belo passe de Igor Gomes, Cuello marcou o gol da vitória atleticana
O Atlético venceu o Bragantino em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gol da vitória atleticana foi marcado por Cuello no segundo tempo, após belo passe de Igor Gomes.
Com o resultado, o Galo leva a vantagem para a partida de volta, que será disputada na próxima quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A equipe atleticana precisa apenas de um empate para garantir a classificação para as quartas de final da competição.
Bragantino x Atlético-MG: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa foi marcada por muita disputa, com as duas equipes buscando o ataque, mas encontrando dificuldades no acabamento das jogadas. De ambos os lados, as melhores oportunidades surgiam quando os times aceleravam as ações, conseguiam realizar transições rápidas e davam profundidade pelos lados do campo. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu ter qualidade na conclusão para abrir o placar antes do intervalo.
Segundo Tempo
No segundo tempo, o Bragantino esteve mais presente no campo de ataque, mas encontrou uma defesa atleticana bem organizada, que conseguiu neutralizar as principais investidas da equipe paulista. O Galo, por sua vez, aproveitava os espaços para buscar os contra-ataques. Em uma dessas jogadas rápidas, o Atlético conseguiu explorar a velocidade e abriu o placar. Igor Gomes encontrou Cuello com um belo passe pelo alto. O atacante ganhou da defesa, passou pelo goleiro e marcou o gol que garantiu a vitória atleticana em Bragança Paulista.
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O gol do Atlético foi o lance decisivo da partida. Em uma jogada bem trabalhada, Igor Gomes encontrou Cuello com um belo passe, deixando o atacante em boa condição para finalizar e marcar o gol que definiu o resultado.
Deu aula 🏅
Cuello teve uma atuação importante tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. Além do gol marcado, o atacante foi fundamental na cobertura pela ala e na marcação, ajudando a equipe também com sua velocidade para aproveitar as transições rápidas e os contra-ataques.
Ficou abaixo 📉
Rodriguinho, meia que vinha se destacando pelo Bragantino, não conseguiu repetir as boas atuações. O jogador teve dificuldades para criar jogadas e encontrar espaços na defesa do Atlético, participando pouco das ações ofensivas da equipe paulista e tendo uma atuação discreta.
Ficha do jogo
Bragantino 0 x 1 Atlético-MG
Ida - oitavas de final - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
🥅 Gols: Cuello (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Lucas Barbosa (RBB)
🟥 Cartões vermelhos: -
RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustin Sant'Anna, Guzman Rodriguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Eduardo Sasha
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo (Igor Gomes) e Bernard (Alan Minda); Cuello (Cissé) e Reinier (Cassierra)
🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)
🚩 Assistentes: Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)
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