Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético vence Bragantino e leva vantagem na Sul-Americana para Arena MRV

Com belo passe de Igor Gomes, Cuello marcou o gol da vitória atleticana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/08/2026 20:55
Favorite o Lance! no Google
Jogadores comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético venceu o Bragantino em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gol da vitória atleticana foi marcado por Cuello no segundo tempo, após belo passe de Igor Gomes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético venceu o Bragantino em Bragança Paulista, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O gol da vitória atleticana foi marcado por Cuello no segundo tempo, após belo passe de Igor Gomes.

Com o resultado, o Galo leva a vantagem para a partida de volta, que será disputada na próxima quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A equipe atleticana precisa apenas de um empate para garantir a classificação para as quartas de final da competição.

continua após a publicidade

Bragantino x Atlético-MG: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada por muita disputa, com as duas equipes buscando o ataque, mas encontrando dificuldades no acabamento das jogadas. De ambos os lados, as melhores oportunidades surgiam quando os times aceleravam as ações, conseguiam realizar transições rápidas e davam profundidade pelos lados do campo. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu ter qualidade na conclusão para abrir o placar antes do intervalo.

Agustin Santana e Renan Lodi em Atlético x Bragantino (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Agustin Santana e Renan Lodi em Atlético x Bragantino (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Segundo Tempo

No segundo tempo, o Bragantino esteve mais presente no campo de ataque, mas encontrou uma defesa atleticana bem organizada, que conseguiu neutralizar as principais investidas da equipe paulista. O Galo, por sua vez, aproveitava os espaços para buscar os contra-ataques. Em uma dessas jogadas rápidas, o Atlético conseguiu explorar a velocidade e abriu o placar. Igor Gomes encontrou Cuello com um belo passe pelo alto. O atacante ganhou da defesa, passou pelo goleiro e marcou o gol que garantiu a vitória atleticana em Bragança Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol do Atlético foi o lance decisivo da partida. Em uma jogada bem trabalhada, Igor Gomes encontrou Cuello com um belo passe, deixando o atacante em boa condição para finalizar e marcar o gol que definiu o resultado.

Deu aula 🏅

Cuello teve uma atuação importante tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. Além do gol marcado, o atacante foi fundamental na cobertura pela ala e na marcação, ajudando a equipe também com sua velocidade para aproveitar as transições rápidas e os contra-ataques.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

Rodriguinho, meia que vinha se destacando pelo Bragantino, não conseguiu repetir as boas atuações. O jogador teve dificuldades para criar jogadas e encontrar espaços na defesa do Atlético, participando pouco das ações ofensivas da equipe paulista e tendo uma atuação discreta.

Ficha do jogo

Bragantino 0 x 1 Atlético-MG
Ida - oitavas de final - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
🥅 Gols: Cuello (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Lucas Barbosa (RBB)
🟥 Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustin Sant'Anna, Guzman Rodriguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Eduardo Sasha

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo (Igor Gomes) e Bernard (Alan Minda); Cuello (Cissé) e Reinier (Cassierra)

continua após a publicidade

🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)
🚩 Assistentes: Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sul-Americana

Dê suas notas: avalie as atuações em Bragantino x Atlético-MG

Há 4 minutos
Cuello comemorando gol na partida do Bragantino e Atlético-MG

Atlético Mineiro

Veja gol em Bragantino x Atlético-MG: Cuello marca o gol da vitória

Há 19 minutos
Lyanco saiu de campo ainda na primeira etapa contra o Bragantino pela Sul-Americana

Fora de Campo

Lyanco chama atenção em Bragantino x Atlético-MG: 'Perdemos'

Há 1 hora
Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bragantino pela Sul-Americana

Há 3 horas
Jogadores do Bragantino comemoram vitória (Foto: reprodução RBB)

Atlético Mineiro

Como chega o Bragantino, adversário do Atlético na Sul-Americana?

Há 15 horas
Taça da Copa do Brasil (Foto: Divulgação / CBF)

Futebol Nacional

CBF divulga datas e horários dos jogos de quartas de final da Copa do Brasil

Há 1 dia
Mais LANCE!
Bragantino x Atlético-MG (Lance!)

Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

Atlético x Bragantino 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético leva vantagem no retrospecto contra o Bragantino: veja os números

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Relembre último Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Renan Lodi treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Retorno de titular: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Atlético: quem leva vantagem nos duelos pela Copa do Brasil?

Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Time do Atlético na Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Clássico à vista! Atlético encara o Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil

Montagem com jogadores dos oito times classificados às quartas de final da Copa do Brasil

Com clássicos, sorteio define quartas da Copa do Brasil; veja os confrontos e mandos

Torcida Atlético Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Ingressos de Atlético-MG x Grêmio estão à venda: veja preços e onde comprar

Sorteio Copa do Brasil - Lance!TV

AO VIVO: Assista ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com o Lance!TV

Castaño pelo River (reprodução Instagram)

Análise: Como Kevin Castaño pode solucionar carência no Atlético?