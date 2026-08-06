Copa do Brasil terá impedimento semiautomático nas quartas de final Tecnologia não está sendo utilizada na atual fase da competição

A CBF informou que as quartas de final da Copa do Brasil terão o uso do impedimento semiautomático, que passou a ser utilizado no Brasileirão Série A depois da Copa do Mundo. A tecnologia não está sendo utilizada nas oitavas de final da competição, cuja fase termina nesta quinta-feira (6) com dois jogos.

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O uso do impedimento semiautomático a partir das quartas da Copa do Brasil será possível porque todos os estádios que serão utilizados serão de equipes que disputam a Série A e, portanto, possuem o sistema instalado.

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Já estão garantidos na próxima fase Vasco, Grêmio, Atlético-MG, Santos, Cruzeiro e Palmeiras. Os últimos dois classificados sairão dos confrontos entre Corinthians x Internacional e Vitória x Athlético-PR, que jogam na noite desta quinta.

— Depois da implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, damos agora mais um passo importante: a tecnologia também estará presente nesta fase decisiva da Copa Betano do Brasil. É uma ferramenta que fortalece a competição, amplia a precisão das decisões e promove ainda mais equilíbrio, transparência e confiança. Chegar às quartas de final com essa tecnologia representa um avanço importante para a arbitragem e para o futebol brasileiro — declarou Netto Góes, diretor de Arbitragem da CBF, ao site da entidade.

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As quartas de final da Copa do Brasil acontecerão em jogos de ida e volta entre o fim de agosto e início de setembro. Os cruzamentos ainda não são conhecidos; eles serão definidos por sorteio pela CBF na próxima terça-feira (11).

Arena MRV será um dos estádios que terão jogos das quartas da Copa do Brasil (Reprodução/Arena MRV)

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