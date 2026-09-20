Internacional anuncia demissão de Paulo Pezzolano

Paulo Pezzolano não é mais treinador do Internacional. O clube gaúcho anunciou a saída do uruguaio no fim da noite deste domingo (20), um dia depois da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado permaneceu na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 28 pontos. A direção agora volta ao mercado em busca de um substituto.

Em nota oficial, o Inter informou que o auxiliar técnico permanente Pablo Fernández será responsável por comandar as atividades da equipe nos próximos dias, durante a pausa para a Data Fifa. O Colorado só volta a campo em 7 de outubro, quando recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

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Pezzolano vinha pressionado pelos resultados ruins e chegou a ficar 10 partidas sem vencer no Brasileirão. Mesmo assim, a diretoria colorada havia decidido mantê-lo no cargo, inclusive após a eliminação para o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Antes da derrota para o São Paulo, o Inter havia conseguido interromper a sequência negativa no Campeonato Brasileiro ao vencer a Chapecoense por 2 a 1.

Após a derrota para o São Paulo, Pezzolano afirmou que ainda acreditava ser possível evitar o rebaixamento do Internacional, embora tenha reconhecido que a missão estava "cada vez mais difícil".

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Números do comandante pelo Colorado

46 jogos 18 vitórias 12 empates 16 derrotas 66 gols marcados 55 gols sofridos 47,8% de aproveitamento

Paulo Pezzolano não é mais técnico do Internacional (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

Chegada do técnico ao clube gaúcho

Pezzolano havia sido anunciado pelo Internacional em 18 de dezembro de 2025, com contrato inicialmente previsto até dezembro de 2026. Ao longo da passagem, além da campanha ruim no Brasileirão e da eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, o treinador também viu o Inter perder o Campeonato Gaúcho para o rival.

Nos clássicos disputados sob seu comando, o uruguaio teve apenas uma vitória em cinco partidas. Foram ainda dois empates e duas derrotas. A saída de Pezzolano também provoca mudanças em sua comissão técnica. Deixam o Internacional, o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.

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O próximo treinador será o décimo da gestão de Alessandro Barcellos. Antes de Pezzolano, o presidente trabalhou com Abel Braga, em duas oportunidades, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet, Roger Machado e Ramón Díaz.

Veja a nota do Internacional

"Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual com o técnico Paulo Pezzolano. Deixam o Clube juntamente com o treinador o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.

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O Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O auxiliar técnico permanente Pablo Fernandez comandará as próximas atividades da equipe no CT Parque Gigante."

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