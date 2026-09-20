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Odair parte para cima da arbitragem e é expulso por Daronco

Confronto terminou em vitória do Furacão por 2 a 1 em casa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/09/2026 22:11
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Odair Hellman não estará sob o comando do Furacão na próxima partida (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Odair Hellman não estará sob o comando do Furacão na próxima partida (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Terceiro colocado na tabela, o Athletico-PR derrotou o Bahia por 2 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba. O duelo foi válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Algo no final do confronto chamou a atenção: o cartão vermelho aplicado por Daronco a Odair Hellmann, após o técnico partir para cima do quarto árbitro.

Nos minutos finais, Anderson Daronco assinalou um pênalti para o Bahia, que poderia ter empatado caso Everaldo tivesse convertido. O treinador do Furacão ficou transtornado com a marcação da infração. Após a cobrança, Odair partiu para cima do quarto árbitro, pedindo o encerramento do jogo; entretanto, Daronco o expulsou.

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Daronco expulsa Odair Hellmann após pênalti do Bahia

Como foi Athletico-PR x Bahia

O Athletico começou pressionando o Bahia e abriu o placar aos 15 minutos. Mendoza acionou Vargas pela direita, e o atacante cruzou para Esquivel, que bateu de primeira no ângulo de Ronaldo. Após a revisão do VAR, o gol foi confirmado. O Bahia reagiu e chegou ao empate aos 25, quando Marcos Victor levantou a bola na área, Mycael saiu mal do gol e Erick Pulga aproveitou a sobra para finalizar de primeira.

O Tricolor passou a ter mais posse, enquanto o Furacão diminuiu o ritmo. Rodrigo Nestor ainda cruzou para Alejo Véliz, que cabeceou para fora, enquanto Aguirre respondeu pelo Athletico em cobrança de falta, mas parou em Ronaldo. Antes do intervalo, Ademir recebeu lançamento, ganhou dos zagueiros e ficou cara a cara com Mycael, mas não conseguiu dominar a bola. As equipes foram para o vestiário empatadas em 1 a 1.

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O cenário mudou no segundo tempo, com o Bahia tomando a iniciativa e o Athletico apostando nos contra-ataques. Ronaldo defendeu uma finalização de Vargas, enquanto Erick Pulga chegou à linha de fundo e cruzou para a área, mas a defesa afastou. Aos 23 minutos, porém, o Furacão voltou à frente: Vargas recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Jorge Rivaldo, que finalizou de primeira no canto direito de Ronaldo.

O Bahia continuou em busca do empate e teve uma grande chance nos minutos finais, quando Everaldo finalizou dentro da área e a bola bateu no braço de Jadson. Após revisão no VAR, Anderson Daronco marcou pênalti. Everaldo foi para a cobrança aos 50 minutos, mas Mycael defendeu e ainda evitou o rebote, garantindo a vitória do Athletico por 2 a 1.

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Anderson Daronco expulsa Odair Hellman durante Athletico-PR x Bahia (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
Anderson Daronco expulsa Odair Hellman durante Athletico-PR x Bahia (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)
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