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Atlético dá dias de folga ao elenco durante Data Fifa: veja programação

Jogadores foram liberados após o empate com Chapecoense para quatro dias de descanso

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/09/2026 12:17
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Jogadores do Atlético aplaudindo a torcida (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Atlético aplaudindo a torcida (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético deu quatro dias de folga ao elenco durante a Data Fifa. Os jogadores foram liberados após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, no último sábado (19), na Arena MRV, e terão um período de descanso antes de retomarem os treinamentos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético deu quatro dias de folga ao elenco durante a Data Fifa. Os jogadores foram liberados após o empate por 1 a 1 com a Chapecoense, no último sábado (19), na Arena MRV, e terão um período de descanso antes de retomarem os treinamentos.

A reapresentação do elenco está marcada para a próxima quinta-feira (24), no período da tarde, na Cidade do Galo. A partir daí, os jogadores iniciarão a preparação para o próximo compromisso da equipe.

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O foco inicial será a partida atrasada contra o Red Bull Bragantino, marcada para o dia 3 de outubro, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida havia sido adiada em razão da participação do Bragantino nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Além da preparação para o duelo com o Bragantino, o período de pausa também será importante para que o elenco do Atlético recupere as energias para a sequência da temporada. Após a Data Fifa, o Galo terá uma série de compromissos decisivos pela Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (14) - Folga
Terça-Feira (15) - Folga
Quarta-Feira (16) - Folga
Quinta-Feira (17) - Treino na Cidade do Galo às 15h30
Sexta-Feira (18) - Treino na Cidade do Galo às 10h
Sábado (19) - Treino na Cidade do Galo às 10h e as 15h30
Domingo (20) - Folga

Equipe do Atlético penaltis contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Equipe do Atlético penaltis contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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