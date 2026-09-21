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Botafogo recebe folga e terá de treinar longe do Lonier nos próximos dias

Glorioso vive os primeiros momentos com o técnico Tite

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 11:58
Atualizado há 44 minutos
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Botafogo perdeu para o Mirassol
Botafogo perdeu para o Mirassol no Maião por 2 a 0 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Passada a derrota para o Mirassol na estreia do técnico Tite, o elenco do Botafogo irá se reapresentar para os trabalhos na quarta-feira (23), no CT Lonier, de olho na janela ampla para treinamentos em meio à Data Fifa para compromissos das seleções. A rotina, pelo menos nos primeiros dias de pausa do calendário, no entanto, será modificada.

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A atividade de quarta será a única no Lonier nesta semana. Isso porque o Centro de Treinamento, a partir do dia seguinte, será cedido ao Baltimore Ravens, franquia da NFL (Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos), que jogará no Maracanã no domingo, contra o Dallas Cowboys.

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Com isso, o Botafogo terá de se deslocar mais na primeira semana cheia para treinos com a nova comissão técnica. Na quinta, dia da chegada da franquia da NFL ao Rio, o plantel fará as atividades na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro.

As sessões de sexta e sábado serão realizadas no Estádio Nilton Santos, e o retorno ao CT Lonier acontecerá no início da próxima semana.

Tite é o novo técnico do Botafogo
Tite é o novo técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo busca recuperação

A derrota por 2 a 0 para o Mirassol deixou o Botafogo na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos somados, seis acima do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação. A equipe comandada por Tite volta a campo apenas no dia 7/10, após a pausa para a Data Fifa, para o clássico com Vasco, no Nilton Santos, às 20h30 (de Brasília).

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