Arroyo destaca união do elenco do Cruzeiro após semana de protestos
O atacante participou dos três gols da Raposa contra o Leão
Grande protagonista do triunfo por 3 a 1 do Cruzeiro contra o Vitória, o atacante Keny Arroyo destacou a união do elenco celeste que passou por uma semana de protestos. Na zona mista, o jogador ressaltou que o que acontece do lado de fora da Toca da Raposa II não incomoda o grupo.
A equipe hoje e durante toda a semana trabalhou muito. Sabemos que temos o objetivo de nos classificar para a Libertadores. Acredito que hoje mostramos que o time está unido e concentrado por essa vaga direta.
Quando acontecem essas coisas, é normal que se fale. Mas internamente a equipe está focada. Todos sabemos da qualidade dos nossos jogadores. Hoje mostramos em campo que somos um grupo unido. O que acontece do lado de fora não incomoda. O treinador tem dado muita confiança. Agora é descansar e se preparar para o próximo jogo, seguindo em busca do nosso objetivo.
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Vitória x Cruzeiro
A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu e fez a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.
Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.
No retorno dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo defendeu, mas a bola entrou no gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegou ao ataque com mais frequência.
Mais confortável na partida, a Raposa passou a pressionar o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.
Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em jogadas aéreas. Em uma jogada favorável, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas não alcançou a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou o placar.
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