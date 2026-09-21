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Diniz segue no comando do Corinthians e desabafa sobre má fase: 'Tristeza profunda'

Treinador admite estar "frustrado" com sequência da equipe na temporada e cita problemas além do campo; veja falas do treinador

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/09/2026 12:27
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
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Fernando Diniz, treinador do Corinthians.
Fernando Diniz, treinador do Corinthians - (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

O Corinthians perdeu por 3 a 1 para o Fluminense, na Neo Química Arena, neste domingo (20), pela 28ª rodada do Brasileirão. O revés confirma a sequência negativa do Timão na temporada e no campeonato nacional, chegando a seis derrotas consecutivas no torneio, sendo quatro delas dentro de casa. Após a partida, o técnico Fernando Diniz, que segue no cargo, comentou sobre o momento da equipe, declarou estar com uma tristeza "profunda" e avaliou o trabalho desenvolvido no Alvinegro.

O diretor executivo do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou a permanência do treinador, respaldado pela diretoria e pelo elenco. Diniz admitiu o abatimento com a fase da equipe, mas ressaltou que não pode conturbar o ambiente interno e projetou evolução após a parada da Data Fifa, período que dará mais de 20 dias livres de jogos para treinos.

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— Eu não tenho como chegar aqui e piorar ainda mais o ambiente interno. Eu estou triste; triste é pouco o que eu estou aqui. Todo mundo sabe da vontade que eu tinha de trabalhar aqui e do meu desejo de que isso de certo. Eu tenho uma tristeza muito profunda e uma revolta muito grande junto com isso, sem entender o porquê. Todas as nuances de a gente ter sete derrotas consecutivas, para mim, é uma coisa que pesa muito, então eu tenho é tristeza. Agora eu não posso chegar aqui e pegar e piorar o ambiente para que a gente saia dessa situação. Estou frustrado, revoltado e triste, todas essas coisas de maneira muito grande, talvez muito mais do que você possa imaginar. Não é um incômodo, é uma tristeza, uma revolta e uma falta de conseguir entender de maneira plena o que está acontecendo, mas trabalhando muito para que as coisas melhorem — declarou o treinador.

"A questão tática não é a principal coisa do futebol"

Questionado sobre as variações táticas da equipe, Diniz relembrou o bom início à frente do clube e afirmou que respeitou a estrutura que já vinha sendo utilizada. Além disso, destacou que o Timão enfrentou adversidades fora das quatro linhas após a pausa para a Copa do Mundo.

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— O jogo de hoje, o segundo tempo, teve todas as características dos meus melhores trabalhos. No sentido de criar alguma coisa nova e ser um time que ataque de todos os jeitos. No começo, quando eu cheguei aqui, a gente teve muito resultado, respeitando muito o que os jogadores estavam fazendo de uma maneira conservadora, e a gente foi levando. E eu não faço o time mudar da noite para o dia, porque eu tenho que fazer mudar. Era uma coisa que estava dando certo, então eu fui respeitando e mudando aos poucos as coisas. A gente fez boas partidas naquele período antes da Copa. Depois da parada da copa, tem outros tipos de problemas que interferem. A questão tática não é a principal coisa do futebol. Tem coisas muito mais importantes que a questão tática, e a anímica, comportamental e o ambiente fundamentam muito mais o que vai acontecer no jogo do que a questão tática — disse Fernando Diniz.

O comandante reconheceu que os números recentes são "péssimos", mas dividiu o retrospecto entre o período anterior e posterior à Copa do Mundo.

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— Os resultados estão péssimos, muito ruins nesse momento. O trabalho, se fosse falar em termos de resultado, foi um começo muito bom, acima da média, e agora abaixo da média — completou o comandante.

Corinthians com Diniz antes da Copa:

  1. 16 jogos;
  2. 9 vitórias | 4 empates | 3 derrotas;
  3. 68,8% de aproveitamento;
  4. 20 gols marcados | 12 gols sofridos.

Corinthians com Diniz após a Copa:

  1. 16 jogos;
  2. 4 vitórias | 4 empates | 8 derrotas;
  3. 33,3% de aproveitamento;
  4. 15 gols marcados | 18 gols sofridos.

Situação extra-campo no Corinthians

Além do momento ruim nos gramados, o Corinthians atravessa momento delicado na gestão financeira, lidando com atrasos em pagamentos e sanções da Fifa. No início de setembro, o clube quitou os salários em CLT que estavam pendentes, mas ainda deve um mês de direitos de imagem ao elenco masculino, além de valores referentes a férias e premiações.

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Além disso, O Corinthians enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

Transfer ban no Corinthians

    1.
  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
    2. 2.
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
    3. 3.
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
    4. 4.
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz durante treino no Corinthians
Marcelo Paz e Fernando Diniz durante treino no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

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