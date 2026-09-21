A três pontos do G4, o Cruzeiro tem dez rodadas para buscar uma vaga entre os quatro primeiros. Após o triunfo do último domingo (20), Artur Jorge destacou que a classificação para a Libertadores é um objetivo, não uma obrigação para a Raposa.

– As coisas tendem a fluir de forma natural. De forma geral, nossos números pré-Copa e pós-Copa. Há aspectos melhores e piores. Porque nos permitiu ter um tempo de trabalho melhor, um descanso para aliviar a parte mental. Depois trabalhar em um período maior. Essa pausa é mais curta, apenas alguns dias. Será mais longa em termos de competição, mas de trabalho é mais curta. Vamos aproveitar para melhorar, restam alguns pontos para alcançarmos nosso objetivo – disse o treinador.

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– Estamos buscando o top-5. Encaro isso como um objetivo, não como obrigação. A meta é ter um grupo que batalha e trabalha muito para conseguir. Mas existem vários fatores que influenciam os resultados, a apresentação e o momento da equipe; o período sem vitórias é pesado e desanimador. Enfrentamos um adversário difícil, em um campo complicado. Quanto à entrega, encaramos um rival que exigiu fisicamente. Todos contribuíram para nossa vitória – projetou Artur Jorge sobre a busca do Cruzeiro pela vaga na Libertadores.

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Vitória x Cruzeiro

A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu e fez a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.

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Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.

No retorno dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo defendeu, mas a bola entrou no gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegou ao ataque com mais frequência.

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Arroyo comemora gol ao lado de Felipe Morais (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

Mais confortável na partida, a Raposa passou a pressionar o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.

Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em jogadas aéreas. Em uma jogada favorável, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas não alcançou a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou o placar.

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