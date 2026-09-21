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Veja e simule os 10 jogos restantes de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão

Rubro-Negro venceu e abriu três pontos em relação do Alviverde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 06:10
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Taça Brasileirão 2024
Flamengo e Palmeiras disputam a taça do Brasileirão mais uma vez (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Assim como em 2025, Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto o título do Campeonato Brasileiro deste ano. No último domingo (20), o Rubro-Negro venceu o Red Bull Bragantino e abriu três pontos de vantagem para o Alviverde, que empatou com o Grêmio.

➡️ CLIQUE E SIMULE OS ÚLTIMOS JOGOS DE FLAMENGO E PALMEIRAS NO BRASILEIRÃO

Agora, restam apenas 10 jogos para cada clube. Após a vitória contra o RB Bragantino no Maracanã por 2 a 1, o Flamengo volta a campo no dia 8 de outubro, quando encara o Santos, fora de casa. Depois do empate sem gol com o Grêmio, o Palmeiras volta ao Nubank Parque, onde enfrenta o Bahia, também no dia 8.

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➡️ Flamengo e Palmeiras: veja as chances de título do Brasileirão

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 60 pontos, enquanto o Palmeiras tem 57. De acordo com o portal Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro tem 74% de chances de ser campeão brasileiro, contra 25% do Alviverde.

Os últimos 10 jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão:

FLAMENGO

Santos (F)
Fluminense (C)
Bahia (F)
Atlético (C)
Vasco (F)
Grêmio (C)
Athletico (C)
Palmeiras (F)
Coritiba (F)
Flamengo (C)

PALMEIRAS

Bahia (C)
Corinthians (C)
Athletico (F)
RB Bragantino (C)
Santos (F)
Remo (C)
Cruzeiro (F)
Flamengo (C)
Chapecoense (F)
Coritiba (C)

Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã
Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

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