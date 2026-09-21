Durante a coletiva após a vitória do São Paulo contra o Internacional no Morumbis, Dorival Júnior confirmou que Ryan Francisco pode ganhar mais espaço no Tricolor. O comandante afirmou que gosta da revelação de 19 anos, mas que ele precisa "mudar alguns comportamentos" para ter mais oportunidades em campo.

Com a vitória, a equipe paulista chegou a 36 pontos e está em 11º lugar na tabela. Por outro lado, os rivais do Sul somam 28 pontos e seguem na zona de rebaixamento do Brasileirão.

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Ryan Francisco tem futuro no São Paulo?

Para Dorival Júnior, o atleta ainda pode se destacar no Tricolor, mas precisa mudar sua postura dentro do clube. Ele foi comparado a William Gomes, ex-jogador do São Paulo, e Henrique Carmo:

- Falei anteriormente em relação ao Ryan. Tive uma conversa séria com ele. É um jogador que gosto muito, desde a segunda passagem que tive por aqui. Juntamente com o Henrique (Carmo) e William Gomes, já havia um projeto para lançá-los na equipe principal. Se não me falha a memória, eles ainda não eram sub-20 ou sub-17. Ryan também seria lançado naquele momento. É um jogador que gosto muito - afirmou o comandante.

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Completando sua fala, o técnico do clube paulista afirmou que Ryan deve receber mais oportunidades e deve trabalhar para disputar posição com os colegas:

- Precisava alterar algumas coisas, ele vem trabalhando para que isso aconteça. Há poucos dias falei bastante com ele a respeito, tentando mostrar as necessidades que nós temos, tamanha a disputa, a briga por posse, e que seria importante que ele reconsiderasse alguns comportamentos que vinha tendo - concluiu Dorival.

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Ryan Francisco pode ganhar mais espaço no São Paulo em 2026 (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Ryan Francisco na atual temporada Tricolor

O atacante recebeu apenas duas oportunidades no segundo semestre de 2026. Ryan entrou no segundo tempo no empate contra o Coritiba e diante do Boca Juniors. Na última temporada, se destacou ao marcar 12 gols em 11 jogos pelo sub-20.

Em 2025, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo, ficando pouco menos de um ano sem atuar. No início de 2026, recuperou-se dessas lesões e ganhou minutos no time sub-20; posteriormente, foi relacionado novamente na equipe principal.

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Vitória importante do São Paulo contra o Inter

A vitória contra o Inter teve importância além dos três pontos conquistados. O Tricolor conseguiu um respiro na tabela do Campeonato Brasileiro e agora está em 11º lugar com 36 pontos, à frente do Grêmio, que tem oito pontos a menos. O rival sulista é a primeira equipe na zona de rebaixamento.

O São Paulo volta a campo somente no dia 2 de outubro, contra o Santos, em confronto válido pela 21.ª rodada do Brasileirão. A partida foi remarcada devido à presença do Peixe nos playoffs da Sul-Americana. O duelo está marcado para as 20h (de Brasília), no Morumbis. Depois, o Tricolor vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, em jogo válido pela 29.ª rodada, no dia 7 de outubro.

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