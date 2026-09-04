Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gonzalo Plata retorna ao Rio nesta sexta após reprovação em exames na Rússia

Atacante do Flamengo chegou a Moscou no último domingo para finalizar transferência ao Dínamo, mas negociação foi desfeita após avaliação médica

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 11:54
Favorite o Lance! no Google
Plata comemorando com a camisa do Flamengo
Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4), após ter sido reprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador chegou à capital russa no último domingo (30) para finalizar a transferência e foi recebido pelo clube com um karavai, tradicional pão russo de formato redondo e decorado, oferecido como símbolo de prosperidade e também utilizado na recepção de convidados importantes.

➡️AO VIVO: acompanhe as apresentações de Anthony Valencia e Joaquín Freitas no Flamengo

O atacante viajou à Rússia após o Flamengo encaminhar sua venda ao Dínamo de Moscou por 12 milhões de euros, cerca de R$ 72 milhões na cotação atual. A negociação, porém, não foi concluída depois que Plata não foi aprovado nos exames médicos.

continua após a publicidade

Em nota oficial, o Dínamo informou que o equatoriano não atendeu aos parâmetros médicos estabelecidos pelo clube. A decisão surpreendeu o Flamengo e o estafe do jogador, que esperavam pela conclusão da transferência.

O Rubro-Negro contesta a avaliação dos russos e afirma que Plata está apto para atuar no futebol de alto rendimento. O clube também destacou que o atacante não possui histórico de cirurgias, fraturas ou problemas crônicos graves.

continua após a publicidade

diretor de futebol rubro-negroJosé Boto, não escondeu a indignação com o desfecho das tratativas e fez duras críticas à conduta dos executivos envolvidos no negócio.

Segundo o dirigente, o Flamengo jamais teve o interesse de se desfazer de Plata, aceitando conversar com os russos apenas pelos valores financeiros apresentados ao jogador e ao clube.

continua após a publicidade

— Não consigo explicar o que os russos fizeram. Nunca quisemos que o Plata fosse embora. Houve uma proposta muito vantajosa para o atleta e concordamos sob algumas condições. Agora eles estragaram o negócio — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

Antes de viajar para a Rússia, Plata vinha atuando normalmente pelo Flamengo e pela seleção do Equador. Por isso, a reprovação nos exames médicos causou surpresa no clube e no estafe do jogador.

continua após a publicidade
gonzalo plata equador
Gonzalo Plata comemora gol marcado pela seleção do Equador durante a Copa do Mundo de 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Plata será reintegrado ao elenco do Flamengo

Com o fim da negociação, Plata retorna ao Rio de Janeiro e será reintegrado ao elenco do Flamengo. O atacante tem contrato com o clube até 2029 e volta a ficar à disposição da comissão técnica.

O Flamengo ainda avalia os próximos passos em relação ao caso. A diretoria entende que a situação pode ter impacto no mercado, já que o jogador retorna ao clube depois de ter sido reprovado nos exames médicos de uma equipe europeia.

continua após a publicidade

Além disso, o Rubro-Negro passou a ter um problema no planejamento do elenco. Com o retorno de Plata e as contratações de Anthony Valencia e Joaquín, o Flamengo conta agora com dez estrangeiros, um acima do limite de nove permitido para partidas do Brasileirão.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Joaquín Freitas segura camisa do Flamengo com José Boto

Flamengo

Joaquín Freitas comenta decisão de jogar no Flamengo: 'Muito difícil'

Há 1 minuto
Valencia e Freitas, reforços do Flamengo, no Maracanã

Flamengo

AO VIVO: acompanhe as apresentações de Anthony Valencia e Joaquín Freitas no Flamengo

Há 24 minutos
Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Futebol Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Há 1 hora
Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Fora de Campo

Benja detona Gabigol após fala sobre Flamengo: 'Arrogante'

Há 2 horas
Zinho durante o programa 'Equipe F'

Fora de Campo

Zinho critica atitude de titular do Flamengo: 'Desnecessário'

Há 3 horas
Flamengo e Palmeiras se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Tironi no Lance!: tensão no Palmeiras, leveza no Flamengo

Há 3 horas
Mais LANCE!
Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Monaco à la Flamengo? Filipe Luís terá teste de identidade contra o PSG

Arrascaeta usando óculos de regulação circadiana com a camisa do Flamengo

Lance! tem acesso aos óculos que viralizaram com Arrascaeta em jogo do Flamengo

Taça da Libertadores

Conmebol define árbitros dos jogos de ida das quartas da Libertadores

Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Flamengo divulga camisa vencedora do Manto da Nação (Foto: Divulgação/ Flamengo)

Deuses ancestrais e o 'Urubu de Lima': a história por trás do novo Manto do Flamengo

Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu

Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do país

Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Rodinei com a camisa do Santos

Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'

Jogadores do Flamengo contra o Mirassol

Análise: Flamengo faz dever de casa, encosta no Palmeiras e esquenta briga no Brasileirão

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol

Carrascal afasta desconfiança, muda comportamento e se torna fundamental no Flamengo

Plata e Jardim durante treino do Flamengo

Jardim comenta retorno de Plata ao Flamengo e diz expectativa pelos reforços

Samuel Lino e Leonardo Jardim em Flamengo x Mirassol

Samuel Lino revela motivo de irritação em substituição no Flamengo contra o Mirassol

Jardim, técnico do Flamengo, após vitória contra o Mirassol

Jardim explica irritação de Samuel Lino ao ser substituído em Flamengo x Mirassol