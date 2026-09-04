Gonzalo Plata retorna ao Rio nesta sexta após reprovação em exames na Rússia
Atacante do Flamengo chegou a Moscou no último domingo para finalizar transferência ao Dínamo, mas negociação foi desfeita após avaliação médica
Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4), após ter sido reprovado nos exames médicos realizados pelo Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador chegou à capital russa no último domingo (30) para finalizar a transferência e foi recebido pelo clube com um karavai, tradicional pão russo de formato redondo e decorado, oferecido como símbolo de prosperidade e também utilizado na recepção de convidados importantes.
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O atacante viajou à Rússia após o Flamengo encaminhar sua venda ao Dínamo de Moscou por 12 milhões de euros, cerca de R$ 72 milhões na cotação atual. A negociação, porém, não foi concluída depois que Plata não foi aprovado nos exames médicos.
Em nota oficial, o Dínamo informou que o equatoriano não atendeu aos parâmetros médicos estabelecidos pelo clube. A decisão surpreendeu o Flamengo e o estafe do jogador, que esperavam pela conclusão da transferência.
O Rubro-Negro contesta a avaliação dos russos e afirma que Plata está apto para atuar no futebol de alto rendimento. O clube também destacou que o atacante não possui histórico de cirurgias, fraturas ou problemas crônicos graves.
O diretor de futebol rubro-negro, José Boto, não escondeu a indignação com o desfecho das tratativas e fez duras críticas à conduta dos executivos envolvidos no negócio.
Segundo o dirigente, o Flamengo jamais teve o interesse de se desfazer de Plata, aceitando conversar com os russos apenas pelos valores financeiros apresentados ao jogador e ao clube.
— Não consigo explicar o que os russos fizeram. Nunca quisemos que o Plata fosse embora. Houve uma proposta muito vantajosa para o atleta e concordamos sob algumas condições. Agora eles estragaram o negócio — disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo.
Antes de viajar para a Rússia, Plata vinha atuando normalmente pelo Flamengo e pela seleção do Equador. Por isso, a reprovação nos exames médicos causou surpresa no clube e no estafe do jogador.
Plata será reintegrado ao elenco do Flamengo
Com o fim da negociação, Plata retorna ao Rio de Janeiro e será reintegrado ao elenco do Flamengo. O atacante tem contrato com o clube até 2029 e volta a ficar à disposição da comissão técnica.
O Flamengo ainda avalia os próximos passos em relação ao caso. A diretoria entende que a situação pode ter impacto no mercado, já que o jogador retorna ao clube depois de ter sido reprovado nos exames médicos de uma equipe europeia.
Além disso, o Rubro-Negro passou a ter um problema no planejamento do elenco. Com o retorno de Plata e as contratações de Anthony Valencia e Joaquín, o Flamengo conta agora com dez estrangeiros, um acima do limite de nove permitido para partidas do Brasileirão.
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