Cruzeiro alcança 50 jogos na temporada com cenário frustrante
A Raposa soma 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas em 2026
No clássico contra o Atlético-MG, o Cruzeiro completou 50 jogos na temporada e chegará a 63 partidas, um a mais que no último ano. Porém, o planejamento inicial do time celeste não previa as eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores.
O cenário atual decepciona em relação ao esperado no início da temporada, mas é menos negativo do que se pensava durante o pior momento com Tite.
A pior sequência ocorreu durante a saída do gaúcho. Depois de conquistar o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo e empatou com o Vasco, confronto que levou à demissão do treinador. Com Wesley Carvalho, a Raposa perdeu para o Athletico-PR e empatou com o Santos.
A melhor série de jogos foi entre o empate em 0 a 0 com a Universidad Católica pela Libertadores e a vitória por 1 a 0 contra o Inter, após a pausa para a Copa do Mundo.
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Por causa do início ruim no Brasileirão, temia-se que o Cruzeiro brigasse contra o rebaixamento nesta fase do torneio. Mas o cenário atual é totalmente diferente, com a equipe disputando uma vaga no G4.
Depois de uma temporada em que o time ficou em terceiro lugar no Brasileirão e chegou à semifinal da Copa do Brasil, a expectativa para a temporada na Toca da Raposa II era a disputa por títulos em 2026.
Confira os 50 jogos do Cruzeiro na temporada
- 10/01/2026 – Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre – Mineiro – Grupo A
- 14/01/2026 – Tombense 1 x 2 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
- 17/01/2026 – Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia – Mineiro – Grupo A
- 22/01/2026 – Cruzeiro 0 x 1 Democrata-GV – Mineiro – Grupo A
- 25/01/2026 – Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
- 29/01/2026 – Botafogo 4 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – R1
- 01/02/2026 – Betim 0 x 1 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
- 05/02/2026 – Cruzeiro 1 x 2 Coritiba – Brasileirão – R2
- 08/02/2026 – Cruzeiro 2 x 0 América-MG – Mineiro – Grupo A
- 11/02/2026 – Mirassol 2 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R3
- 14/02/2026 – URT 1 x 2 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
- 21/02/2026 – Pouso Alegre 1 x 2 Cruzeiro – Mineiro – Semifinal
- 25/02/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Brasileirão – R4
- 28/02/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Pouso Alegre – Mineiro – Semifinal
- 08/03/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG – Mineiro – Final
- 11/03/2026 – Flamengo 2 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – R5
- 15/03/2026 – Cruzeiro 3 x 3 Vasco – Brasileirão – R6
- 18/03/2026 – Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R7
- 22/03/2026 – Cruzeiro 0 x 0 Santos – Brasileirão – R8
- 01/04/2026 – Cruzeiro 3 x 0 Vitória – Brasileirão – R9
- 04/04/2026 – São Paulo 4 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R10
- 07/04/2026 – Barcelona SC 0 x 1 Cruzeiro – Libertadores – Grupo D
- 12/04/2026 – Cruzeiro 2 x 1 Red Bull Bragantino – Brasileirão – R11
- 15/04/2026 – Cruzeiro 1 x 2 Univ. Católica – Libertadores – Grupo D
- 18/04/2026 – Cruzeiro 2 x 0 Grêmio – Brasileirão – R12
- 22/04/2026 – Goiás 2 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil – 5ª fase
- 25/04/2026 – Remo 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R13
- 28/04/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors – Libertadores – Grupo D
- 02/05/2026 – Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG – Brasileirão – R14
- 06/05/2026 – Univ. Católica 0 x 0 Cruzeiro – Libertadores – Grupo D
- 09/05/2026 – Bahia 1 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R15
- 12/05/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Goiás – Copa do Brasil – 5ª fase
- 16/05/2026 – Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R16
- 19/05/2026 – Boca Juniors 1 x 1 Cruzeiro – Libertadores – Grupo D
- 24/05/2026 – Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense – Brasileirão – R17
- 28/05/2026 – Cruzeiro 4 x 0 Barcelona SC – Libertadores – Grupo D
- 31/05/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense – Brasileirão – R18
- 22/07/2026 – Internacional 1 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R19
- 26/07/2026 – Cruzeiro 0 x 1 Botafogo – Brasileirão – R20
- 30/07/2026 – Coritiba 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R21
- 02/08/2026 – Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro – Copa do Brasil – Oitavas
- 05/08/2026 – Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense – Copa do Brasil – Oitavas
- 09/08/2026 – Cruzeiro 3 x 1 Mirassol – Brasileirão – R22
- 12/08/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Flamengo – Libertadores – Oitavas
- 16/08/2026 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R23
- 19/08/2026 – Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – Libertadores – Oitavas
- 22/08/2026 – Cruzeiro 2 x 1 Flamengo – Brasileirão – R24
- 25/08/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG – Copa do Brasil – Quartas
- 29/08/2026 – Vasco 3 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R25
- 01/09/2026 – Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro – Copa do Brasil – Quartas
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