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Cruzeiro alcança 50 jogos na temporada com cenário frustrante

A Raposa soma 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas em 2026

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/09/2026 10:09
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Artur Jorge o Mineirão
Artur Jorge o Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No clássico contra o Atlético-MG, o Cruzeiro completou 50 jogos na temporada e chegará a 63 partidas, um a mais que no último ano. Porém, o planejamento inicial do time celeste não previa as eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores.

O cenário atual decepciona em relação ao esperado no início da temporada, mas é menos negativo do que se pensava durante o pior momento com Tite.

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A pior sequência ocorreu durante a saída do gaúcho. Depois de conquistar o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o Flamengo e empatou com o Vasco, confronto que levou à demissão do treinador. Com Wesley Carvalho, a Raposa perdeu para o Athletico-PR e empatou com o Santos.

Tite durante partida do Cruzeiro
Tite comandou o Cruzeiro em 17 jogos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

A melhor série de jogos foi entre o empate em 0 a 0 com a Universidad Católica pela Libertadores e a vitória por 1 a 0 contra o Inter, após a pausa para a Copa do Mundo.

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Por causa do início ruim no Brasileirão, temia-se que o Cruzeiro brigasse contra o rebaixamento nesta fase do torneio. Mas o cenário atual é totalmente diferente, com a equipe disputando uma vaga no G4.

Depois de uma temporada em que o time ficou em terceiro lugar no Brasileirão e chegou à semifinal da Copa do Brasil, a expectativa para a temporada na Toca da Raposa II era a disputa por títulos em 2026.

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Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os 50 jogos do Cruzeiro na temporada

    1.
  1. 10/01/2026 – Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre – Mineiro – Grupo A
    2. 2.
  2. 14/01/2026 – Tombense 1 x 2 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
    3. 3.
  3. 17/01/2026 – Cruzeiro 5 x 0 Uberlândia – Mineiro – Grupo A
    4. 4.
  4. 22/01/2026 – Cruzeiro 0 x 1 Democrata-GV – Mineiro – Grupo A
    5. 5.
  5. 25/01/2026 – Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
    6. 6.
  6. 29/01/2026 – Botafogo 4 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – R1
    7. 7.
  7. 01/02/2026 – Betim 0 x 1 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
    8. 8.
  8. 05/02/2026 – Cruzeiro 1 x 2 Coritiba – Brasileirão – R2
    9. 9.
  9. 08/02/2026 – Cruzeiro 2 x 0 América-MG – Mineiro – Grupo A
    10. 10.
  10. 11/02/2026 – Mirassol 2 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R3
    11. 11.
  11. 14/02/2026 – URT 1 x 2 Cruzeiro – Mineiro – Grupo A
    12. 12.
  12. 21/02/2026 – Pouso Alegre 1 x 2 Cruzeiro – Mineiro – Semifinal
    13. 13.
  13. 25/02/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Corinthians – Brasileirão – R4
    14. 14.
  14. 28/02/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Pouso Alegre – Mineiro – Semifinal
    15. 15.
  15. 08/03/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético-MG – Mineiro – Final
    16. 16.
  16. 11/03/2026 – Flamengo 2 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – R5
    17. 17.
  17. 15/03/2026 – Cruzeiro 3 x 3 Vasco – Brasileirão – R6
    18. 18.
  18. 18/03/2026 – Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R7
    19. 19.
  19. 22/03/2026 – Cruzeiro 0 x 0 Santos – Brasileirão – R8
    20. 20.
  20. 01/04/2026 – Cruzeiro 3 x 0 Vitória – Brasileirão – R9
    21. 21.
  21. 04/04/2026 – São Paulo 4 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R10
    22. 22.
  22. 07/04/2026 – Barcelona SC 0 x 1 Cruzeiro – Libertadores – Grupo D
    23. 23.
  23. 12/04/2026 – Cruzeiro 2 x 1 Red Bull Bragantino – Brasileirão – R11
    24. 24.
  24. 15/04/2026 – Cruzeiro 1 x 2 Univ. Católica – Libertadores – Grupo D
    25. 25.
  25. 18/04/2026 – Cruzeiro 2 x 0 Grêmio – Brasileirão – R12
    26. 26.
  26. 22/04/2026 – Goiás 2 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil – 5ª fase
    27. 27.
  27. 25/04/2026 – Remo 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R13
    28. 28.
  28. 28/04/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors – Libertadores – Grupo D
    29. 29.
  29. 02/05/2026 – Cruzeiro 1 x 3 Atlético-MG – Brasileirão – R14
    30. 30.
  30. 06/05/2026 – Univ. Católica 0 x 0 Cruzeiro – Libertadores – Grupo D
    31. 31.
  31. 09/05/2026 – Bahia 1 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R15
    32. 32.
  32. 12/05/2026 – Cruzeiro 1 x 0 Goiás – Copa do Brasil – 5ª fase
    33. 33.
  33. 16/05/2026 – Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R16
    34. 34.
  34. 19/05/2026 – Boca Juniors 1 x 1 Cruzeiro – Libertadores – Grupo D
    35. 35.
  35. 24/05/2026 – Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense – Brasileirão – R17
    36. 36.
  36. 28/05/2026 – Cruzeiro 4 x 0 Barcelona SC – Libertadores – Grupo D
    37. 37.
  37. 31/05/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense – Brasileirão – R18
    38. 38.
  38. 22/07/2026 – Internacional 1 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R19
    39. 39.
  39. 26/07/2026 – Cruzeiro 0 x 1 Botafogo – Brasileirão – R20
    40. 40.
  40. 30/07/2026 – Coritiba 0 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R21
    41. 41.
  41. 02/08/2026 – Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro – Copa do Brasil – Oitavas
    42. 42.
  42. 05/08/2026 – Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense – Copa do Brasil – Oitavas
    43. 43.
  43. 09/08/2026 – Cruzeiro 3 x 1 Mirassol – Brasileirão – R22
    44. 44.
  44. 12/08/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Flamengo – Libertadores – Oitavas
    45. 45.
  45. 16/08/2026 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – R23
    46. 46.
  46. 19/08/2026 – Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – Libertadores – Oitavas
    47. 47.
  47. 22/08/2026 – Cruzeiro 2 x 1 Flamengo – Brasileirão – R24
    48. 48.
  48. 25/08/2026 – Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG – Copa do Brasil – Quartas
    49. 49.
  49. 29/08/2026 – Vasco 3 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – R25
    50. 50.
  50. 01/09/2026 – Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro – Copa do Brasil – Quartas

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