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São Paulo corre para dar destino a quatro afastados

Tricolor tem quatro jogadores que ainda serão negociados

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
04/09/2026 06:45
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Cédric com a camisa do São Paulo
Cédric Soares está treinando separado há alguns meses (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo tem até 11 de setembro, quando fecha a janela de transferências brasileira, para resolver o que fazer com os jogadores afastados do elenco. Nesta quarta-feira (2), o clube avançou em duas frentes: acertou o empréstimo de Maik e encaminhou a rescisão de Luan.

Cédric Soares, Enzo Díaz, Young e Matheus Belém, por sua vez, ainda seguem treinando afastados. Fora dos planos da comissão técnica, o Tricolor quer buscar um destino para o quarteto, pensando em secar o elenco e a folha salarial. O Lance! detalha caso a caso.

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Cédric Soares

Cédric é visto como o caso mais difícil da lista. O lateral tem vínculo até o fim de 2027 e recusou a proposta de rescindir abrindo mão de parte dos valores, o que inviabilizou a saída mais barata para o clube. O São Paulo vem encontrando dificuldade para negociá-lo, e o cenário piorou com o encerramento da janela europeia, visto que o mercado onde ele teria mais apelo já está fechado.

Cédric com a camisa do São Paulo
(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Enzo Díaz

Enzo Díaz tem vínculo até dezembro de 2028 e está fora dos planos da comissão. Durante toda esta situação, Enzo reclamou dos atrasos nos pagamentos de direitos de imagem, um problema interno no São Paulo que se arrasta por alguns meses, e manifestou preferência por sair da América do Sul, mas até aqui não recebeu propostas fechadas. Chegou a conversar com o Racing, no entanto, o negócio não andou.

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Enzo Díaz lateral São Paulo
Enzo Díaz em campo pelo São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Matheus Belém

O contrato se encerra no fim do ano, o que facilitaria a negociação. O atacante chegou a atuar no Azerbaijão, pelo FK Qabala, mas voltou ao Brasil antes do previsto após divergências contratuais com o clube. Belém está afastado desde o começo deste ano.

Matheus Belém
(Foto: Divulgação)

Young

O jogador tinha acordo fechado para rescindir com o São Paulo e assinar com o Portimonense, chegou a viajar a Portugal e treinou uma semana com o novo elenco. Porém, o clube português sofreu transfer ban e sua situação financeira é considerada instável. Young voltou ao Brasil e segue no mercado. Como Belém, tem contrato até dezembro.

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Young com a camisa do São Paulo
(Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)
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