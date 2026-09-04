Cotado para vice do São Paulo, Carlos Sadi viraliza: 'Sou mesmo elitista'

Um dos nomes cotados por grupos da oposição para ocupar o cargo de vice-presidente do São Paulo, Carlos Sadi causou repercussão após uma fala polêmica viralizar após uma entrevista realizada no dia 26 de agosto, no canal São Paulo Digital. No contexto, o pai da jornalista Andréia Sadi explicava e opinava sobre as estruturas de poder dentro do clube.

- O São Paulo perdeu o glamour. 'Ah, mas você é saudosista?', não. Eu não sou saudosista. Se eu não tivesse glamour, eu ia torcer pro Corinthians e morar em Itaquera, me desculpa. Eu sou mesmo elitista, você me desculpa. Não tô ofendendo, mas eu fui criado no São Paulo FC do Paulo Planet Buarque, do Francisco de Assis Malta. Agora, você botou o baixo clero pra trabalhar aqui dentro, velho. Desculpa, você casou com a mulher do Paraisópolis e a família inteira está morando com você, deu pra entender? - disse durante a entrevista.

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São Paulo corre para dar destino a quatro afastados

A declaração ganhou força nos bastidores justamente em meio às articulações políticas para a eleição presidencial do São Paulo. Embora o nome de Sadi seja cotado para a vice-presidência, a eventual candidatura ainda não foi oficializada.

Na mesma live, Sadi também fez outra declaração que chamou atenção ao comentar a participação dos conselheiros de seu grupo na votação da reforma estatutária. Ao falar sobre os 23 integrantes, mencionou "Matusaléns" e fez uma comparação com trabalhadores do Guarujá.

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- Nós temos 23 (no grupo político), mas tem uns Matusaléns que não sei se votam ou não. Eu falo com os caras e eles não respondem, eu não sei se eles votaram, se não votaram, é que nem aqueles caiçaras que trabalham pra mim no Guarujá, eu não sei se eles foram em casa ou não trabalhar porque eles não dão satisfação - completou.

Sadi estava cotado para vice no São Paulo (Foto: Reprodução)

Possível candidato a presidente se manifesta

Enquanto Sadi estava sendo cotado para vice, Marcelo Portugal Gouvêa é apontado como candidato a ser lançado como presidente. Via assessoria de imprensa, o conselheiro do São Paulo se manifestou sobre o assunto.

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- Tomei conhecimento e providências em relação a isso ainda na semana passada, quando assisti à entrevista. Sadi é uma pessoa que respeito e que está ao nosso lado na defesa ao São Paulo, mas que foi infeliz em suas colocações. Discordo do conteúdo das falas. Em relação à candidatura, cabe lembrar que não houve definição final quanto aos nomes, tampouco lançamento oficial - disse em comunicado enviado à imprensa.

As eleições do São Paulo ainda não tem data definida, mas devem acontecer no final do ano. Até o momento, a oposição é quem mais se movimenta.

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