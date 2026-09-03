Um novo Fred no Atlético: do trauma da Copa de 2022 à chance de reconstruir sua imagem no Brasil

Fred chegou ao Atlético após uma longa passagem pelo futebol europeu e, em pouco tempo, já mostrou por que foi contratado. O volante foi um dos grandes nomes do Galo na classificação histórica sobre o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e teve participação direta na vitória por 2 a 1 na Arena MRV, com um gol e uma assistência.

Recém-chegado, Fred já viveu uma das noites mais importantes da temporada atleticana. O retorno ao Brasil, porém, representa mais do que uma nova etapa na carreira. O jogador também ganhou a oportunidade de reconstruir sua imagem diante do torcedor brasileiro e deixar para trás a lembrança de um dos momentos mais difíceis de sua trajetória: a eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia na Copa do Mundo de 2022.

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Aos 33 anos, Fred retorna ao país com uma carreira consolidada no futebol europeu, experiência internacional e uma identificação especial com o Atlético. Agora, começa a escrever um novo capítulo de sua história.

Um torcedor de volta para casa

A relação de Fred com o Atlético começou muito antes de ele se tornar um jogador conhecido internacionalmente. Atleticano, o volante passou pelas categorias de base do clube e deu os primeiros passos no futebol vestindo a camisa alvinegra.

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A saída, ainda jovem, foi cercada por desavenças entre o Atlético, o jogador e seus responsáveis. Anos depois, entretanto, a história ganhou um novo capítulo.

Fred retorna ao clube muito mais experiente, depois de construir uma carreira sólida na Europa e defender a Seleção Brasileira. Mais do que um reforço, ele volta ao Galo como torcedor e com uma relação de identificação que cria uma conexão especial com a Massa.

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Agora, o jogador tem a oportunidade de ajudar o clube que torce a voltar a conquistar títulos e recuperar seu espaço entre os principais times do futebol brasileiro.

Fred chegada ao Atlético (Foto: reprodução Fred)

Uma contratação de alto nível

A contratação de Fred também representa um movimento de peso do Atlético no mercado brasileiro. O volante passou mais de uma década atuando no futebol europeu e enfrentou alguns dos principais clubes do continente.

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A trajetória internacional começou em 2013, quando deixou o Internacional e foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Foram cinco temporadas no clube, período em que Fred se tornou um dos principais jogadores da equipe.

Pelo Shakhtar, o brasileiro disputou mais de 150 partidas e conquistou oito títulos, além de ganhar experiência em competições europeias.

O desempenho chamou a atenção do Manchester United. Em 2018, o clube inglês acertou a contratação do volante em uma negociação superior a R$ 200 milhões na cotação da época.

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A adaptação ao futebol inglês não foi imediata. Fred chegou ao Manchester United em um período de instabilidade do clube e enfrentou críticas durante os primeiros meses. Com o passar do tempo, porém, conseguiu conquistar espaço e se tornou uma peça importante do elenco.

Foram cinco temporadas no clube inglês e mais de 200 partidas disputadas, número que faz do Manchester United o time pelo qual Fred mais entrou em campo na carreira. Durante o período, também conquistou a Copa da Liga Inglesa.

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Depois da passagem pela Inglaterra, o volante seguiu para o futebol turco. No Fenerbahçe, Fred novamente conseguiu apresentar bom futebol e se tornou um jogador importante para a equipe.

Foram mais de 100 partidas pelo clube, além de uma relação de carinho construída com os torcedores. Na saída para o Atlético, o brasileiro recebeu mensagens de reconhecimento da torcida turca pelo período em que defendeu a equipe.

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Fred pelo Manchester United (Foto: AFP)

A Seleção Brasileira e o peso da Copa de 2022

A trajetória de Fred também teve um capítulo importante com a Seleção Brasileira. O volante esteve presente durante diferentes momentos do ciclo da equipe nacional e disputou grandes competições.

Ao todo, foram 32 partidas pelo Brasil, além das participações nas Copas América de 2015 e 2021 e nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Apesar da presença frequente na Seleção, Fred nunca conseguiu alcançar um grande desempenho com a camisa brasileira. E um momento específico acabou sendo determinante para a imagem do jogador diante de parte do torcedor, a Copa do Mundo de 2022.

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Nas quartas de final contra a Croácia, Fred entrou no segundo tempo da prorrogação. O Brasil vencia por 1 a 0 e estava muito próximo da classificação para a semifinal.

Em determinado momento, o volante avançou a marcação para pressionar o adversário, mesmo com a seleção em vantagem no placar. A Croácia encontrou espaço para contra-atacar e conseguiu marcar o gol de empate. A partida terminou empatada e a Seleção Brasileira acabou eliminada nos pênaltis.

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O lance passou a acompanhar Fred e se tornou uma das principais lembranças do jogador para uma parcela dos torcedores brasileiros. A participação na jogada que originou o gol croata gerou críticas e acabou sendo associada à eliminação brasileira.

Agora, porém, o volante tem a oportunidade de mudar essa percepção.

Fred - Seleção Brasileira (Foto: Oli Scarff / AFP)

Um novo Fred

O jogador que chega ao Atlético em 2026 também não é exatamente o mesmo que deixou o Brasil anos atrás. Durante boa parte da carreira, Fred ficou marcado como um volante de muita intensidade, força física, capacidade de marcação e chegada ao ataque. Um verdadeiro "volantão".

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A experiência acumulada no futebol europeu, entretanto, também trouxe mudanças ao seu jogo. Hoje, Fred apresenta características de um meio-campista mais construtor. É capaz de participar da saída de bola, ajudar na construção das jogadas, encontrar passes e atuar mais próximo do setor ofensivo.

Essa evolução pode ser importante para o Atlético e também ajuda a explicar o interesse do clube no jogador. É um Fred mais experiente e mais completo, chegando ao Galo para desempenhar uma função diferente.

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Fred dando passe em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Herói logo no primeiro grande desafio

Se Fred precisava de um começo para construir uma nova história no Brasil, dificilmente poderia ter sido melhor. Com pouco tempo Atlético, o volante já foi decisivo em um dos jogos mais importantes da temporada. Em uma Arena MRV lotada, o Galo enfrentou o Cruzeiro pela vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Fred apareceu nos momentos decisivos. O volante marcou um gol, deu uma assistência e foi um dos principais responsáveis pela vitória por 2 a 1 e pela classificação atleticana diante do maior rival.

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A atuação representa uma mudança simbólica na trajetória do jogador no futebol brasileiro. Aquele Fred que ficou marcado por um lance doloroso na Copa de 2022 agora começa a criar novas lembranças. Dessa vez, vestindo preto e branco. Diante da Massa. E como protagonista de uma classificação histórica.

Fred em Atlético x Cruzeiro na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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