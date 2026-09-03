Um novo Fred no Atlético: do trauma da Copa de 2022 à chance de reconstruir sua imagem no Brasil
Volante retornou ao futebol brasileiro e já teve sua primeira noite de herói pelo Galo
Fred chegou ao Atlético após uma longa passagem pelo futebol europeu e, em pouco tempo, já mostrou por que foi contratado. O volante foi um dos grandes nomes do Galo na classificação histórica sobre o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e teve participação direta na vitória por 2 a 1 na Arena MRV, com um gol e uma assistência.
Recém-chegado, Fred já viveu uma das noites mais importantes da temporada atleticana. O retorno ao Brasil, porém, representa mais do que uma nova etapa na carreira. O jogador também ganhou a oportunidade de reconstruir sua imagem diante do torcedor brasileiro e deixar para trás a lembrança de um dos momentos mais difíceis de sua trajetória: a eliminação da Seleção Brasileira para a Croácia na Copa do Mundo de 2022.
Aos 33 anos, Fred retorna ao país com uma carreira consolidada no futebol europeu, experiência internacional e uma identificação especial com o Atlético. Agora, começa a escrever um novo capítulo de sua história.
Um torcedor de volta para casa
A relação de Fred com o Atlético começou muito antes de ele se tornar um jogador conhecido internacionalmente. Atleticano, o volante passou pelas categorias de base do clube e deu os primeiros passos no futebol vestindo a camisa alvinegra.
A saída, ainda jovem, foi cercada por desavenças entre o Atlético, o jogador e seus responsáveis. Anos depois, entretanto, a história ganhou um novo capítulo.
Fred retorna ao clube muito mais experiente, depois de construir uma carreira sólida na Europa e defender a Seleção Brasileira. Mais do que um reforço, ele volta ao Galo como torcedor e com uma relação de identificação que cria uma conexão especial com a Massa.
Agora, o jogador tem a oportunidade de ajudar o clube que torce a voltar a conquistar títulos e recuperar seu espaço entre os principais times do futebol brasileiro.
Uma contratação de alto nível
A contratação de Fred também representa um movimento de peso do Atlético no mercado brasileiro. O volante passou mais de uma década atuando no futebol europeu e enfrentou alguns dos principais clubes do continente.
A trajetória internacional começou em 2013, quando deixou o Internacional e foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Foram cinco temporadas no clube, período em que Fred se tornou um dos principais jogadores da equipe.
Pelo Shakhtar, o brasileiro disputou mais de 150 partidas e conquistou oito títulos, além de ganhar experiência em competições europeias.
O desempenho chamou a atenção do Manchester United. Em 2018, o clube inglês acertou a contratação do volante em uma negociação superior a R$ 200 milhões na cotação da época.
A adaptação ao futebol inglês não foi imediata. Fred chegou ao Manchester United em um período de instabilidade do clube e enfrentou críticas durante os primeiros meses. Com o passar do tempo, porém, conseguiu conquistar espaço e se tornou uma peça importante do elenco.
Foram cinco temporadas no clube inglês e mais de 200 partidas disputadas, número que faz do Manchester United o time pelo qual Fred mais entrou em campo na carreira. Durante o período, também conquistou a Copa da Liga Inglesa.
Depois da passagem pela Inglaterra, o volante seguiu para o futebol turco. No Fenerbahçe, Fred novamente conseguiu apresentar bom futebol e se tornou um jogador importante para a equipe.
Foram mais de 100 partidas pelo clube, além de uma relação de carinho construída com os torcedores. Na saída para o Atlético, o brasileiro recebeu mensagens de reconhecimento da torcida turca pelo período em que defendeu a equipe.
A Seleção Brasileira e o peso da Copa de 2022
A trajetória de Fred também teve um capítulo importante com a Seleção Brasileira. O volante esteve presente durante diferentes momentos do ciclo da equipe nacional e disputou grandes competições.
Ao todo, foram 32 partidas pelo Brasil, além das participações nas Copas América de 2015 e 2021 e nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.
Apesar da presença frequente na Seleção, Fred nunca conseguiu alcançar um grande desempenho com a camisa brasileira. E um momento específico acabou sendo determinante para a imagem do jogador diante de parte do torcedor, a Copa do Mundo de 2022.
Nas quartas de final contra a Croácia, Fred entrou no segundo tempo da prorrogação. O Brasil vencia por 1 a 0 e estava muito próximo da classificação para a semifinal.
Em determinado momento, o volante avançou a marcação para pressionar o adversário, mesmo com a seleção em vantagem no placar. A Croácia encontrou espaço para contra-atacar e conseguiu marcar o gol de empate. A partida terminou empatada e a Seleção Brasileira acabou eliminada nos pênaltis.
O lance passou a acompanhar Fred e se tornou uma das principais lembranças do jogador para uma parcela dos torcedores brasileiros. A participação na jogada que originou o gol croata gerou críticas e acabou sendo associada à eliminação brasileira.
Agora, porém, o volante tem a oportunidade de mudar essa percepção.
Um novo Fred
O jogador que chega ao Atlético em 2026 também não é exatamente o mesmo que deixou o Brasil anos atrás. Durante boa parte da carreira, Fred ficou marcado como um volante de muita intensidade, força física, capacidade de marcação e chegada ao ataque. Um verdadeiro "volantão".
A experiência acumulada no futebol europeu, entretanto, também trouxe mudanças ao seu jogo. Hoje, Fred apresenta características de um meio-campista mais construtor. É capaz de participar da saída de bola, ajudar na construção das jogadas, encontrar passes e atuar mais próximo do setor ofensivo.
Essa evolução pode ser importante para o Atlético e também ajuda a explicar o interesse do clube no jogador. É um Fred mais experiente e mais completo, chegando ao Galo para desempenhar uma função diferente.
Herói logo no primeiro grande desafio
Se Fred precisava de um começo para construir uma nova história no Brasil, dificilmente poderia ter sido melhor. Com pouco tempo Atlético, o volante já foi decisivo em um dos jogos mais importantes da temporada. Em uma Arena MRV lotada, o Galo enfrentou o Cruzeiro pela vaga na semifinal da Copa do Brasil.
Fred apareceu nos momentos decisivos. O volante marcou um gol, deu uma assistência e foi um dos principais responsáveis pela vitória por 2 a 1 e pela classificação atleticana diante do maior rival.
A atuação representa uma mudança simbólica na trajetória do jogador no futebol brasileiro. Aquele Fred que ficou marcado por um lance doloroso na Copa de 2022 agora começa a criar novas lembranças. Dessa vez, vestindo preto e branco. Diante da Massa. E como protagonista de uma classificação histórica.
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