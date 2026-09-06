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Copa do Brasil: CBF confirma data do sorteio das semifinais

Evento definirá a ordem dos confrontos entre Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 12:02
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos
Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos (Foto: Jota Erre / AGIF / Folhapress)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará na próxima quinta-feira (10), às 11h, em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O procedimento determinará qual equipe terá o direito de atuar como mandante no primeiro e no segundo jogo de cada confronto.

As semifinais já estão definidas: Palmeiras x Vasco de um lado da chave e Grêmio x Atlético-MG do outro. As partidas estão previstas para as datas-base de 1º e 8 de novembro.

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Além da definição da ordem dos mandos, a CBF informou que o evento também terá anúncios relacionados ao futuro da competição.

➡️ Confira a Tabela da Copa do Brasil do Lance!

➡️Cruzeiro e Santos foram times que menos chutaram ao gol nas quartas da Copa do Brasil

Como os semifinalistas chegaram à fase decisiva da Copa do Brasil?

O Palmeiras foi o primeiro clube a garantir a classificação. Depois de vencer o Santos por 3 a 0, no jogo de ida, no Nubank Parque, o Verdão segurou o empate sem gols na Vila Belmiro e avançou com 3 a 0 no placar agregado. Flaco López, duas vezes, e Andreas Pereira marcaram na primeira partida.

O Vasco também confirmou sua vaga diante do Vitória. O Cruz-Maltino venceu o primeiro duelo por 1 a 0, em São Januário, mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte da partida. Na volta, no Barradão, a equipe carioca venceu novamente, desta vez por 2 a 0, e fechou a eliminatória com 3 a 0 no agregado.

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Na outra semifinal, o Atlético-MG eliminou o Cruzeiro em um clássico mineiro equilibrado. Após o empate por 1 a 1 no Mineirão, no primeiro jogo, o Galo venceu por 2 a 1 na Arena MRV e garantiu a classificação. Com o resultado, o Atlético avançou com 3 a 2 no placar agregado.

A última vaga ficou com o Grêmio. O Tricolor empatou sem gols com o Internacional no primeiro Gre-Nal, no Beira-Rio, mas levou a melhor na partida de volta, na Arena do Grêmio. Com uma vitória por 3 a 1, a equipe gremista fechou o confronto com 3 a 1 no agregado e garantiu presença entre os quatro melhores.

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Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil
Puma Rodríguez celebra o terceiro gol do Vasco na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Dhavid Normando / Código 19 / Folhapress)

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