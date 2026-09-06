Copa do Brasil: CBF confirma data do sorteio das semifinais
Evento definirá a ordem dos confrontos entre Palmeiras, Vasco, Grêmio e Atlético-MG
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará na próxima quinta-feira (10), às 11h, em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O procedimento determinará qual equipe terá o direito de atuar como mandante no primeiro e no segundo jogo de cada confronto.
Cruzeiro e Santos foram times que menos chutaram ao gol nas quartas da Copa do Brasil
As semifinais já estão definidas: Palmeiras x Vasco de um lado da chave e Grêmio x Atlético-MG do outro. As partidas estão previstas para as datas-base de 1º e 8 de novembro.
Além da definição da ordem dos mandos, a CBF informou que o evento também terá anúncios relacionados ao futuro da competição.
➡️ Confira a Tabela da Copa do Brasil do Lance!
➡️Cruzeiro e Santos foram times que menos chutaram ao gol nas quartas da Copa do Brasil
Como os semifinalistas chegaram à fase decisiva da Copa do Brasil?
O Palmeiras foi o primeiro clube a garantir a classificação. Depois de vencer o Santos por 3 a 0, no jogo de ida, no Nubank Parque, o Verdão segurou o empate sem gols na Vila Belmiro e avançou com 3 a 0 no placar agregado. Flaco López, duas vezes, e Andreas Pereira marcaram na primeira partida.
O Vasco também confirmou sua vaga diante do Vitória. O Cruz-Maltino venceu o primeiro duelo por 1 a 0, em São Januário, mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte da partida. Na volta, no Barradão, a equipe carioca venceu novamente, desta vez por 2 a 0, e fechou a eliminatória com 3 a 0 no agregado.
Na outra semifinal, o Atlético-MG eliminou o Cruzeiro em um clássico mineiro equilibrado. Após o empate por 1 a 1 no Mineirão, no primeiro jogo, o Galo venceu por 2 a 1 na Arena MRV e garantiu a classificação. Com o resultado, o Atlético avançou com 3 a 2 no placar agregado.
A última vaga ficou com o Grêmio. O Tricolor empatou sem gols com o Internacional no primeiro Gre-Nal, no Beira-Rio, mas levou a melhor na partida de volta, na Arena do Grêmio. Com uma vitória por 3 a 1, a equipe gremista fechou o confronto com 3 a 1 no agregado e garantiu presença entre os quatro melhores.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fluminense
Hulk dispara sobre peitada de árbitro em Canobbio do FluminenseHá 13 minutos
Fluminense
Fluminense publica nota oficial sobre polêmicas de arbitragem contra VascoHá 31 minutos
Onde Assistir
Santa Cruz x Botafogo-PB: onde assistir, horário e escalaçõesHá 58 minutos
Flamengo
Plata se pronuncia pela primeira vez após polêmica: 'Meu presente é o Flamengo'Há 1 hora
Futebol Nacional
Sport demite Gilmar Dal Pozzo após derrota para o CearáHá 2 horas
Futebol Nacional
Romário faz gol em partida ao lado de Popó e DenilsonHá 2 horas
Mais LANCE!