Hulk dispara sobre peitada de árbitro em Canobbio do Fluminense

Davi Lacerda, árbitro da partida entre Fluminense e Vasco, está sendo duramente criticado por torcedores e principalmente por jogadores devido a uma atitude com Cannobio. Durante a entrevista pós-jogo, Hulk repudiou a ação do juiz com o lateral.

Na manhã deste domingo (6), o Tricolor publicou uma nota oficial repudiando as decisões de arbitragem durante o clássico. O clube destacou um pênalti não marcado, critérios em cartões e a atitude com Canobbio.

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Hulk critica atitude de juiz com Canobbio

Iniciando o desabafo, Hulk disparou diretamente contra a atitude de Davi com Canobbio e destacou a falta de controle de jogo da arbitragem:

- Um jogo deste tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não dá para ter um árbitro que não tem personalidade. Se você pegar o lance em que o Canobbio está disputando a bola com o Paulo Henrique, ele dá uma peitada no Canobbio. Eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo: o árbitro peitar o jogador. E eu falei para ele: "Davi, você está errado. Não pode peitar o jogador." Ele falou que só ficou na frente. Não existe isso - disparou Hulk.

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Posteriormente, o atacante do Fluminense mencionou a falta de critério na aplicação de cartões amarelos durante a partida contra o Vasco:

- O que a gente cobra é critério. Tem lance para dar o segundo amarelo e ele não dá, mas, quando o jogador não tem amarelo, ele dá o primeiro. Não tem critério. Quando a gente vai cobrar com respeito, ele dá amarelo para se defender - concluiu Hulk.

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Hulk repudiou diretamente a atitude de Davi Lacerda em Fluminense e Vasco (Foto: Leonardo Antonio/Thenews2/Folhapress)

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão?

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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