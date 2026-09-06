O Sport decidiu pela saída de Gilmar Dal Pozzo do comando da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, neste sábado (5), na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. O treinador não resistiu ao resultado e deixou o clube acompanhado do auxiliar Emerson Nunes.

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A passagem de Dal Pozzo pelo Sport terminou após 11 partidas na Série B. Sob o comando do treinador, a equipe conquistou três vitórias, empatou quatro vezes e sofreu quatro derrotas. O desempenho não foi suficiente para manter o time de forma consistente na briga pelo G-6.

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Em comunicado publicado nas redes sociais, o Sport confirmou a saída da comissão técnica e agradeceu pelos serviços prestados.

— O Sport Club do Recife informa a saída do técnico Gilmar Dal Pozzo e do auxiliar Emerson Nunes. O Clube agradece pelo profissionalismo e serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira — informou o clube.

Sport busca quarto técnico na temporada

Com a demissão de Dal Pozzo, o Sport inicia mais uma busca por treinador em uma temporada marcada pela instabilidade no comando técnico. O clube terá o quarto técnico em nove meses.

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A equipe começou 2026 sob o comando de Roger Silva. Depois, Márcio Goiano assumiu a função, antes da contratação de Gilmar Dal Pozzo. Nenhum dos três treinadores conseguiu permanecer por um período prolongado à frente do time.

O principal nome no radar do Sport neste momento é Thiago Carpini. De acordo com apuração do ge, o clube já realizou contatos com o treinador, que está livre no mercado e aparece como primeira opção para substituir Dal Pozzo.

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Esta não é a primeira vez que o Sport procura Carpini. Em julho, após o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, na Ilha do Retiro, a diretoria chegou a buscar informações sobre a possibilidade de contratar o técnico. Na ocasião, porém, recebeu a sinalização de que ele não pretendia assumir um novo trabalho naquele momento.

Situação do Sport na Série B

A derrota para o Ceará deixou o Sport na oitava posição da Série B, com 38 pontos. A equipe está quatro pontos atrás do CRB, que ocupa atualmente a sexta colocação e fecha a zona de classificação para a próxima edição da Série A.

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O próximo compromisso do Sport será na quinta-feira (10), contra a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida será válida pela 27ª rodada da Série B.

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