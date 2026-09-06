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Fluminense publica nota oficial sobre polêmicas de arbitragem contra Vasco

Duelo terminou em vitória do Tricolor por 1 a 0

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
06/09/2026 11:31
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Tricolor utilizou as redes sociais para se manifestar (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Tricolor utilizou as redes sociais para se manifestar (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Neste domingo (6), o Fluminense publicou uma nota oficial em suas redes sociais, repudiando algumas decisões da arbitragem de Davi Lacerda, responsável por comandar o duelo contra o Vasco. O Tricolor apontou três momentos em que o juiz se esquivocou. O confronto terminou em vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Gigante da Colina.

Nota oficial do Fluminense sobre arbitragem

Ontem, além de mais um lance capital do pênalti não marcado em Serna, houve absoluta falta de critério na aplicação de cartões. Adversários com amarelo não foram punidos com vermelho mesmo diante de novas infrações que claramente exigiam expulsão.

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E o mais grave: o árbitro permitiu que um jogador adversário chutasse a bola na direção de nosso banco de reservas, de forma deliberada e irresponsável, com o jogo parado, e ainda "peitou" um atleta nosso, adotando postura de confronto físico incompatível com a função de mediador da partida.

O Fluminense lamenta que, nas reuniões realizadas com a comissão de arbitragem, não haja o devido reconhecimento dos erros cometidos, como aconteceu na última quarta-feira. A ausência de autocrítica por parte dos responsáveis impede a evolução da arbitragem nacional e fragiliza a confiança das equipes.

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O clube seguirá acompanhando de perto as próximas atuações e cobrando, junto aos órgãos competentes, mais coerência e respeito ao futebol.

Como foi o jogo entre Fluminense e Vasco pelo Brasileirão?

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

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O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim. Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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Fluminense apontou três erros de arbitragem durante confronto contra o Vasco (Foto: Leonardo Antonio/Thenews2/Folhapress)
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