Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Copa do Brasil: sorteio das quartas de final acontece na terça-feira (11)

Evento na sede da CBF define confrontos e mandos de campo da próxima fase

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 11:57
Favorite o Lance! no Google
Sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF
Sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF (Foto: Staff Images/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (11). O evento acontece às 11h na sede da entidade, na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro. Os oito clubes classificados conhecerão seus adversários e os mandos de campo da próxima fase. As quartas de final estão previstas para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atlético-MG e Santos já garantiram vaga na próxima fase. O Galo eliminou o Juventude, após vencer por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, com gol de Alan Minda, enquanto o Santos superou o Remo, também por 1 a 0, no Mangueirão, com gol de Rony.

continua após a publicidade

As outras seis vagas serão definidas nos jogos de volta das oitavas de final, disputados nesta quarta-feira (6) e nesta quinta-feira (7).

Quatro partidas acontecem nesta quarta-feira (6): Fluminense x Vasco, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ); Fortaleza x Palmeiras, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT); Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG); Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

📺 Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

📺 Grêmio x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

📺 Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Na quinta-feira (7), dois confrontos encerram as oitavas. Corinthians e Internacional se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Em seguida, Vitória e Athletico-PR duelam no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).

continua após a publicidade

📺 Corinthians x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Classificados às quartas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação

A Copa do Brasil é o torneio mais rentável do futebol brasileiro, com premiação total máxima de R$ 99,25 milhões.

Nesta fase, apenas o Juventude disputa a Série B, o que significa que o clube jogou três fases a mais que os integrantes da Série A do Brasileirão, que só entraram a partir da última rodada de confrontos. O time gaúcho já faturou R$ 7,59 milhões de premiação pelas classificações. As equipes da elite nacional entraram na quinta fase, que inicia com o bônus R$ 2 milhões.

Os clubes que garantirem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil levam para casa mais R$ 4 milhões em premiação. Proporcionalmente, o valor é um pouco menor do que foi pago na mesma fase em 2025, que era de R$ 4,7 milhões.

continua após a publicidade
Corinthians perdeu para o Inter na partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0 no jogo de ida das oitvas de final da Copa do Brasil (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Arte da partida entre Corinthians x Internacional

Onde Assistir

Corinthians x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 1 hora
Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

Palmeiras

Reforço no caixa na Copa do Brasil sustenta plano de Leila Pereira no Palmeiras

Há 1 hora
Neymar soma 5 assistências e 8 gols nesta temporada pelo Santos (Foto: Nai Chagas/Ag. F8/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela fala de Neymar a torcedor do Remo: 'Vem aqui'

Há 2 horas
Fábio e Léo Jardim se enfrentam em Fluminense x Vasco

Futebol Nacional

Vasco tem aproveitamento superior ao Fluminense em pênaltis; veja números

Há 2 horas
Elenco do Santos comemora classificação na Copa do Brasil. (Foto: Agif/Folhapress)

Fora de Campo

Santos faz publicação provocativa ao Remo após classificação

Há 2 horas
Neymar soma 5 assistências e 8 gols nesta temporada pelo Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fora de Campo

Discussão de Neymar contra Remo irrita torcedores: 'O que aconteceu?'

Há 3 horas
Mais LANCE!
Atlético comemora classificação contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético avança, mas ainda precisa evoluir para sonhar com título nas Copas

Canobbio e Cuiabano em ação no clássico entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (05/08/2026)

Copa do Brasil terá clássico como confronto decisivo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico carioca

John Kennedy e Robert Renan disputam bola em clássico entre Fluminense e Vasco

Fluminense e Vasco buscam protagonistas em clássico decisivo na Copa do Brasil

Éverson contra o Juventude (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Éverson destaca evolução do Atlético e manda recado à torcida

(Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress

Domínguez admite dificuldade do Atlético mas exalta: 'Acreditar até a última jogada'

Minda comemora gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético marca no último lance, vence o Juventude e avança na Copa do Brasil

Juventude e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil

Gol perdido em Juventude x Atlético-MG causa revolta: 'Vergonha'

Alexander Barboza contra o Fortaleza

Barboza amplia lista de desfalques do Palmeiras para a Copa do Brasil

Grêmio e Mirassol se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Grêmio x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Cruzeiro x Chapecoense Copa do Brasil

Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Ana Castela durante leilão de Neymar realizado em São Paulo

Leilão de Neymar reúne famosos em meio à polêmica no Santos

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)

Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação