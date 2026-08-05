Copa do Brasil: sorteio das quartas de final acontece na terça-feira (11)
Evento na sede da CBF define confrontos e mandos de campo da próxima fase
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (11). O evento acontece às 11h na sede da entidade, na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro. Os oito clubes classificados conhecerão seus adversários e os mandos de campo da próxima fase. As quartas de final estão previstas para os dias 26 de agosto e 3 de setembro.
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Atlético-MG e Santos já garantiram vaga na próxima fase. O Galo eliminou o Juventude, após vencer por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, com gol de Alan Minda, enquanto o Santos superou o Remo, também por 1 a 0, no Mangueirão, com gol de Rony.
As outras seis vagas serão definidas nos jogos de volta das oitavas de final, disputados nesta quarta-feira (6) e nesta quinta-feira (7).
Quatro partidas acontecem nesta quarta-feira (6): Fluminense x Vasco, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ); Fortaleza x Palmeiras, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT); Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG); Grêmio x Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
📺 Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
📺 Grêmio x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
📺 Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Na quinta-feira (7), dois confrontos encerram as oitavas. Corinthians e Internacional se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Em seguida, Vitória e Athletico-PR duelam no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).
📺 Corinthians x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Classificados às quartas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação
A Copa do Brasil é o torneio mais rentável do futebol brasileiro, com premiação total máxima de R$ 99,25 milhões.
Nesta fase, apenas o Juventude disputa a Série B, o que significa que o clube jogou três fases a mais que os integrantes da Série A do Brasileirão, que só entraram a partir da última rodada de confrontos. O time gaúcho já faturou R$ 7,59 milhões de premiação pelas classificações. As equipes da elite nacional entraram na quinta fase, que inicia com o bônus R$ 2 milhões.
Os clubes que garantirem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil levam para casa mais R$ 4 milhões em premiação. Proporcionalmente, o valor é um pouco menor do que foi pago na mesma fase em 2025, que era de R$ 4,7 milhões.
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