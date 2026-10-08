Em ótima fase no Santos, Gabigol fará a sua 11ª partida contra o Flamengo na carreira nesta quinta-feira (8). O retrospecto geral do atacante contra o ex-clube, no entanto, é desfavorável: soma apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas (30% de aproveitamento), além de ter balançado as redes em duas oportunidades.

Desde que encerrou sua vitoriosa passagem pela Gávea, o cenário é um pouco melhor. Em três compromissos contra o Rubro-Negro, acumula uma vitória, um empate e um revés (44,4% de aproveitamento). Defendendo o Cruzeiro, o centroavante não perdeu nenhuma das duas partidas em que esteve em campo — incluindo a vitória por 2 a 1 no primeiro turno da Série A de 2025, quando assinalou um dos gols. Por outro lado, o rendimento atuando exclusivamente com a camisa alvinegra é ainda inferior: 29% de aproveitamento em oito duelos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O retrospecto de Gabigol contra o Flamengo

Antes de jogar pelo Rubro-Negro:

26/05/2013: Santos 0x0 Flamengo — Empate (21 minutos em campo) 12/09/2013: Flamengo 2x1 Santos — Derrota (31 minutos em campo) 04/10/2014: Flamengo 0x1 Santos — Vitória (69 minutos em campo) 02/08/2015: Flamengo 2x2 Santos — Empate (61 minutos em campo) 19/11/2015: Santos 0x0 Flamengo — Empate (85 minutos em campo) 25/07/2018: Santos 1x1 Flamengo — Empate (90 minutos em campo, 1 gol) ⚽ 15/11/2018: Flamengo 1x0 Santos — Derrota (90 minutos em campo)

Depois de jogar pelo Rubro-Negro:

04/05/2025: Cruzeiro 2x1 Flamengo — Vitória (2 minutos em campo, 1 gol) ⚽ 02/10/2025: Flamengo 0x0 Cruzeiro — Empate (3 minutos em campo) 05/04/2026: Flamengo 3x1 Santos — Derrota (18 minutos em campo)

➡️ Santos x Flamengo: 15 anos depois, por onde andam os atletas do 5×4?

Do outro lado, o histórico era melhor

Nos dez jogos em que defendeu as cores rubro-negras contra o Peixe, Gabriel Barbosa ganhou fama de carrasco e se faz valer da "lei do ex". Além de vencer sete duelos, o centroavante anotou oito gols, incluindo um hat-trick em plena Vila Belmiro no Brasileirão de 2021.

Gabigol contra o Santos nos tempos de Flamengo:

14/09/2019: Flamengo 1x0 Santos — Vitória (90' em campo, 1 gol) ⚽ 08/12/2019: Santos 4x0 Flamengo — Derrota (90' em campo) 30/08/2020: Santos 0x1 Flamengo — Vitória (75' em campo, 1 gol) ⚽ 13/12/2020: Flamengo 4x1 Santos — Vitória (88' em campo, 2 gols) ⚽⚽ 28/08/2021: Santos 0x4 Flamengo — Vitória (81' em campo, 3 gols) ⚽⚽⚽ 06/12/2021: Flamengo 0x1 Santos — Derrota (90' em campo) 02/07/2022: Santos 1x2 Flamengo — Vitória (22' em campo, 1 gol) ⚽ 25/10/2022: Flamengo 3x2 Santos — Vitória (45' em campo) 25/06/2023: Santos 2x3 Flamengo — Vitória (85' em campo) 01/11/2023: Flamengo 1x2 Santos — Derrota (45' em campo)

Gabigol teve atuação de gala contra o Santos, na Vila Belmiro, no Brasileiro de 2021 (Foto: Divulgação / Flamengo)

Noite cheia de reencontros

O novo duelo entre Santos e Flamengo será disputado nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Gabigol, o clássico colocará outros velhos conhecidos frente a frente com suas antigas equipes: Rodinei e Willian Arão do lado santista, e Danilo e Alex Sandro vestindo a camisa rubro-negra.