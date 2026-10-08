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Gabigol vive grande fase no Santos, mas tem desafio particular contra o Flamengo

Artilheiro do Santos na temporada, Gabigol chega em alta para enfrentar o Flamengo, mas tem retrospecto discreto diante do ex-clube

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
08/10/2026 06:16
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Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo
Gabigol comemora um dos gols da vitória do Santos sobre o São Paulo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC).

Gabigol chega ao confronto com o Flamengo em um dos melhores momentos desde que voltou ao Santos. Artilheiro da equipe na temporada e também o principal garçom, o camisa 9 soma 23 gols e nove assistências em 43 jogos em 2026 e foi protagonista na última partida, quando marcou duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis.

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Apesar da boa fase, Gabigol terá um desafio particular pela frente nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O atacante possui um histórico discreto contra o Rubro-Negro e marcou apenas duas vezes em dez partidas diante do clube carioca ao longo da carreira.

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O duelo também coloca frente a frente os dois melhores times do returno do Brasileirão até o momento. O Santos vive uma sequência de cinco vitórias consecutivas e vem crescendo na reta final da competição, enquanto o Flamengo também faz uma campanha de destaque na segunda metade do campeonato. As duas equipes lideram o segundo turno do Brasileiro, com 74,7% de aproveitamento.

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Gabigol tem dois gols contra o Flamengo

Dos dez jogos disputados contra o Flamengo, oito foram pelo Santos e dois pelo Cruzeiro, segundo dados do Sofascore. Pelo Peixe, Gabigol marcou apenas uma vez, no empate por 1 a 1 pelo Brasileirão, em julho de 2018.

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O outro gol veio justamente no período em que defendia o Cruzeiro. Em maio de 2025, o atacante marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Nos outros oito confrontos, Gabigol passou em branco. O último encontro aconteceu em abril deste ano, quando o Santos perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, pelo primeiro turno do Brasileirão.

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