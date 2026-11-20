O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, também é uma oportunidade para resgatar histórias de representatividade e reconhecer a contribuição de atletas negros para o futebol brasileiro. No Athletico Paranaense, nomes como Urbino, Janjão e Djalma Santos tiveram papel importante em diferentes gerações e deixaram marcas que permanecem na memória do clube.

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De pioneiros na construção da história atleticana a campeões mundiais com a Seleção Brasileira, esses jogadores conquistaram espaço por suas atuações e ajudaram a construir a identidade rubro-negra. As trajetórias também evidenciam a importância dos atletas negros para o desenvolvimento e a popularização do futebol no Brasil.

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Urbino foi pioneiro na história do Athletico

Urbino ocupa um lugar especial na história do Athletico. Primeiro jogador negro a defender a camisa do clube, o atacante foi um dos protagonistas da conquista do Campeonato Paranaense de 1925, o primeiro título da história rubro-negra.

Na campanha, o jogador marcou 15 gols em 12 partidas e teve participação decisiva na conquista, inclusive com o gol que garantiu o título. Sua trajetória representa um capítulo importante dos primeiros anos do clube e da presença de atletas negros no futebol paranaense.

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Clube foi fundado em 1924 (Foto: Reproução)

Janjão: o segundo maior artilheiro do Furacão

Outro nome de destaque é Janjão, que defendeu o Athletico entre 1944 e 1957. Durante o período, disputou 215 partidas e marcou 150 gols, números que o colocaram como o segundo maior artilheiro da história do clube.

O atacante também integrou uma das equipes mais emblemáticas do futebol paranaense: o Furacão de 1949. Naquela temporada, o time conquistou o Campeonato Paranaense com uma campanha expressiva, balançando as redes 49 vezes em 12 jogos e vencendo todos os rivais locais por uma diferença de pelo menos quatro gols.

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A participação de Janjão naquele elenco consolidou seu nome entre os personagens históricos do Athletico e reforçou sua importância para uma das gerações mais marcantes do clube.

Djalma Santos, bicampeão mundial pelo Brasil

Com uma carreira reconhecida internacionalmente, Djalma Santos também deixou sua contribuição para a história do Furacão. Considerado um dos maiores laterais-direitos de todos os tempos, o ex-jogador disputou quatro edições da Copa do Mundo e conquistou os títulos de 1958 e 1962 com a Seleção Brasileira.

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O reconhecimento ultrapassou as fronteiras nacionais. Em 1997 e 2000, Djalma foi eleito pela FIFA como o maior jogador da história na posição de lateral-direito.

No Athletico, atuou entre o fim da década de 1960 e o início dos anos 1970. Fez parte do chamado Supertime, formado entre 1968 e 1970, ao lado de outros campeões mundiais, como Bellini, Dorval e Zé Roberto.

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A equipe entrou para a história ao conquistar o Campeonato Paranaense de 1970, encerrando um jejum de 12 anos sem títulos estaduais. A conquista marcou uma das fases mais importantes da trajetória atleticana.

Djalma Santos ao lado de Bellini (Foto: Reprodução)

Museu Virtual preserva a memória dos ídolos do Athletico

O trabalho de resgate da história rubro-negra também passa por iniciativas de preservação da memória do clube. A Associação Nosso Atlético desenvolveu o Museu Virtual da História Atleticana, projeto dedicado a reunir e divulgar registros de diferentes épocas e personagens que contribuíram para a construção do Athletico.

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A iniciativa foi idealizada pelo Dr. Murilo Santos a partir do acervo histórico do professor Heriberto Machado. O objetivo é ampliar o acesso à trajetória do clube e dar visibilidade a personagens que nem sempre recebem o devido reconhecimento.

Para o professor José Henrique de Faria, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e atual presidente da Associação Nosso Atlético, recuperar essas histórias também significa reconhecer a contribuição dos atletas negros para a identidade rubro-negra.

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— O Museu Virtual da História Atleticana, idealizado pelo Dr. Murilo Santos, a partir do acervo histórico do Prof. Heriberto Machado, nasceu justamente da importância de preservar a memória do clube e valorizar personagens que ajudaram a construir sua trajetória. Quando resgatamos histórias de jogadores como Urbino, Janjão, Amauri e Djalma Santos, reconhecemos a fundamental importância e contribuição dos atletas negros para a constituição e o desenvolvimento do Athletico Paranaense — afirmou.

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