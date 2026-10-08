A partida entre Santos e Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, terá um ingrediente especial: os reencontros. O duelo pela 29ª rodada do Brasileirão colocará frente a frente jogadores que fizeram parte de momentos importantes da história recente dos dois clubes.

Do lado santista, Gabigol, Willian Arão, Rodinei e Everton Cebolinha carregam histórias diferentes com o Flamengo, mas os quatro foram campeões pelo clube. O maior destaque, naturalmente, é Gabigol. Ídolo da geração mais vitoriosa da história recente rubro-negra, o atacante marcou gols em finais de Libertadores, foi protagonista de títulos e construiu uma relação que dificilmente será apagada.

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A história entre Gabigol e Flamengo, aliás, pode não ter terminado. O próprio jogador já afirmou que pretende voltar ao clube em algum momento. Diante de tudo que construiu no Rio, é possível imaginar que os caminhos voltem a se cruzar no futuro.

🏆 Títulos do Gabigol pelo Flamengo

Copa Libertadores da América: 2 (2019 e 2022)

2 (2019 e 2022) Campeonato Brasileiro: 2 (2019 e 2020)

2 (2019 e 2020) Copa do Brasil: 2 (2022 e 2024)

2 (2022 e 2024) Supercopa do Brasil: 2 (2020 e 2021)

2 (2020 e 2021) Recopa Sul-Americana: 1 (2020)

1 (2020) Campeonato Carioca: 4 (2019, 2020, 2021 e 2024)

Gabigol cercado pelas taças que conquistou no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Arão representa outro capítulo da geração de 2019. O volante foi um dos pilares daquele time, exercendo a função de equilíbrio e proteção no meio-campo. Viveu momentos de críticas, deu a volta por cima e, depois de uma passagem pelo futebol europeu, retornou ao Brasil para defender o Santos.

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🏆 Títulos do Arão pelo Flamengo

Campeonato Carioca: 4 (2017, 2019, 2020 e 2021)

4 (2017, 2019, 2020 e 2021) Campeonato Brasileiro: 2 (2019 e 2020)

2 (2019 e 2020) Copa Libertadores da América: 2 (2019 e 2022)

2 (2019 e 2022) Supercopa do Brasil: 2 (2020 e 2021)

2 (2020 e 2021) Recopa Sul-Americana: 1 (2020)

1 (2020) Copa do Brasil: 1 (2022)

Willian Arão pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Rodinei, por sua vez, é um personagem mais folclórico. O lateral viveu altos e baixos com a camisa do Flamengo, sofreu críticas e chegou a ser emprestado, mas também teve participação importante na conquista da Libertadores de 2022. Hoje, reencontra o ex-clube em um momento positivo: vem sendo um dos destaques do Santos. A atuação do lateral, inclusive, mostra que seu futebol ainda poderia despertar interesse no ex-time, embora o clube tenha Royal e Varela como opções para a posição.

🏆 Títulos do Rodinei pelo Flamengo

Campeonato Carioca: 2 (2017 e 2019)

2 (2017 e 2019) Campeonato Brasileiro: 1 (2019)

1 (2019) Copa Libertadores da América: 2 (2019 e 2022)

2 (2019 e 2022) Copa do Brasil: 1 (2022)

Rodinei durante a final da Libertadores do Flamengo de 2022 (Foto: Luis Acosta / AFP)

Cebolinha é um caso diferente. Recém-saído do Flamengo, o atacante vinha ganhando espaço com Jardim nas últimas partidas, mas não deve enfrentar o ex-clube. Para atuar, o Santos precisaria pagar uma multa prevista no acordo. Ainda assim, a presença dele no elenco santista adiciona mais um capítulo aos reencontros.

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🏆 Títulos do Cebolinha pelo Flamengo

Copa Libertadores da América: 2 (2022 e 2025)

2 (2022 e 2025) Copa do Brasil: 2 (2022 e 2024)

2 (2022 e 2024) Campeonato Carioca: 3 (2024, 2025 e 2026)

3 (2024, 2025 e 2026) Supercopa do Brasil: 1 (2025)

1 (2025) Campeonato Brasileiro: 1 (2025)

1 (2025) Dérbi das Américas da FIFA: 1 (2025)

1 (2025) Copa Challenger da FIFA: 1 (2025)

Cebolinha no título da Libertadores do Flamengo de 2022 (Foto: Divulgação/Flamengo)

Do outro lado do campo

Do outro lado, o Flamengo também terá jogadores diante de seus antigos clubes. Danilo, Alex Sandro e Bruno Henrique reencontram o Santos, onde construíram parte importante de suas trajetórias. Danilo e Alex Sandro jogaram no clube e depois fizeram carreira de destaque no futebol europeu.

Bruno Henrique, por outro lado, passou pelo Santos antes de se transformar em um dos grandes personagens da história recente do Flamengo.

Neymar e Coutinho

O duelo ainda pode proporcionar reencontros que vão além dos ex-jogadores. Neymar, ídolo santista e nome que já declarou simpatia pelo Flamengo, ainda é dúvida para a partida. O atacante já afirmou, inclusive, que no Rio de Janeiro "é Mengão". Caso esteja em campo, terá novamente o Rubro-Negro pela frente.

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Philippe Coutinho também carrega uma história particular com o Rubro-Negro. Ex-Vasco, o meia chegou a ter uma cláusula que impedia sua participação contra o Flamengo durante sua passagem pelo clube cruz-maltino. Agora, no Santos, pode reencontrar o rival carioca, adversário contra o qual já marcou pelo Vasco.

No fim das contas, a partida na Vila Belmiro reúne diferentes gerações e histórias cruzadas. Para além da disputa pelos três pontos, Santos e Flamengo colocam frente a frente jogadores que ajudaram a construir capítulos importantes dos dois clubes.

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