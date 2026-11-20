Atacante do Ceará fecha 2026 com 25 participações em gols e artilharia da Série D
Rian Santana marcou 18 gols e distribuiu sete assistências em 45 jogos por CSA e Vozão
O atacante Rian Santana terminou a temporada de 2026 com números expressivos no futebol brasileiro. Aos 25 anos, o jogador somou 25 participações diretas em gols, com 18 tentos marcados e sete assistências em 45 partidas por CSA e Ceará. Um dos destaques da Série D do Campeonato Brasileiro, o centroavante terminou o torneio como artilheiro, desempenho que contribuiu para sua transferência ao Vozão na reta final do ano.
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A maior contribuição ofensiva do jogador aconteceu durante sua passagem pelo CSA. Em 35 partidas pela equipe alagoana, Rian balançou as redes 17 vezes e deu sete passes para gol, participando diretamente de 24 tentos.
Rian Santana foi o artilheiro da Série D em 2026
Na quarta divisão nacional, o atacante teve papel importante na campanha do CSA. Foram 11 gols marcados em 20 partidas, números que garantiram a artilharia da competição. Além disso, o jogador distribuiu três assistências no torneio, alcançando 14 participações diretas em gols.
O desempenho individual colocou Rian em evidência no mercado e despertou o interesse do Ceará, que acertou sua contratação em setembro para reforçar o elenco na reta final da temporada.
Atacante marcou primeiro gol e participou de clássicos pelo Ceará
No Vozão, Rian disputou dez partidas e acumulou 314 minutos em campo. Nesse período, marcou um gol e participou de compromissos importantes da equipe, incluindo o empate no clássico contra o Fortaleza e a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, no Castelão, quando conseguiu balançar as redes.
A chegada ao futebol cearense representou uma nova etapa na carreira do atacante. Ao avaliar seus primeiros meses no clube, o jogador destacou a importância da oportunidade e reconheceu que os resultados coletivos ficaram abaixo das expectativas.
— Chegar ao Ceará foi uma oportunidade muito importante na minha carreira. Um clube gigante, que tem uma torcida apaixonada e que com certeza me fez crescer. A gente sabe que não foi da forma que todos esperavam, mas não faltou luta e vontade nos jogos. Foi uma temporada de muitos aprendizados e espero que o próximo ano seja melhor e a expectativa é de poder ajudar muito o Ceará — afirmou.
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