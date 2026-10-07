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Santos x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Santos x Flamengo: pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2026

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/10/2026 14:06
Atualizado há 20 minutos
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Brasileirão Série A 2026 - Santos x Flamengo
Onde assistir ao vivo a partida entre Santos e Flamengo pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Santos e Flamengo se enfrentam nesta 8 de outubro, às 19h30 na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada, terá transmissão do Premiere. ➡️Clique aqui para assistir. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Santos escudo
SAN
Escudo do Flamengo
FLA
BRASILEIRÃO
29ª RODADA
Data e Hora
8 de Outubro de 2026, às 19h30
Local
Vila Belmiro, em Santos
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Michael Stanislau (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

O Santos vem de vitória fora de casa contra o São Paulo por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 2 de outubro. Antes, o time também venceu o Remo-PA por 2 a 1, fora de casa, em 19 de setembro, pelo mesmo campeonato. No entanto, sofreu derrota para o Atlético Mineiro por 4 a 2, em jogo válido pela Copa Sul-Americana, em 16 de setembro.

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O Flamengo, por sua vez, vem de vitória em casa contra o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 20 de setembro. Antes, empatou em casa com o Independiente Valle por 1 a 1, em partida válida pela Copa Libertadores da América, em 17 de setembro.

Santos terá retornos e Neymar pode ser relacionado

Em busca da sexta vitória consecutiva na competição, o técnico Cuca conta com o retorno de Luan Peres, que cumpriu suspensão na última partida, e deve promover alterações na equipe. A volta do zagueiro abre uma disputa por posição no setor defensivo. Luan Peres pode retomar seu lugar entre os titulares, enquanto Willian Arão aparece como alternativa para a posição.

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Além disso, Gabriel Bontempo, que retornou da primeira convocação para a Seleção Brasileira, deve retomar seu espaço no meio-campo. Há chances de o atacante Neymar também estar entre os relacionados para esta partida.

Nesta quarta-feira (7), véspera do confronto, Neymar completará cinco semanas desde que sofreu uma lesão muscular na coxa. O prazo inicialmente trabalhado pelo departamento médico do Peixe para a recuperação era de quatro a oito semanas. Cuca demonstrou confiança em contar com o camisa 10.

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Flamengo tem desfalques importantes

Líder do Brasileirão, o Flamengo tem desfalques importantes para a partida. Além de não contar com Arrascaeta, que se recupera da fratura no punho esquerdo, o técnico Leonardo Jardim também não terá Ayrton Lucas e Evertton Araújo, que estão com o departamento médico.

Léo Ortiz e Varela completam a lista de baixas. O zagueiro ficou fora da lista por conta de assuntos pessoais, enquanto o lateral se reapresenta da seleção uruguaia ainda nesta quarta-feira.

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FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 8 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Rodada: 29
Fase: Temporada regular

Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 8 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Tempo real: Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Santos: Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Willian Arão) e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. (Técnico: Cuca)

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Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá; Carrascal (Plata), Pedro e Samuel Lino (Técnico: Leonardo Jardim)

Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro.
Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro – (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)
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