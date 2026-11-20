O defensor Iago Machado, do Corinthians, se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira. Convocado para representar o país no torneio realizado no Catar, o jogador destacou a realização pessoal de participar da competição e demonstrou confiança na campanha da equipe, que estreia neste sábado (21), diante da Irlanda.

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— Primeiramente, é uma honra estar participando da minha primeira Copa do Mundo, ainda mais com grandes atletas de grandes clubes. Eu só tenho a agradecer a Deus, à minha família, à comissão e por essa oportunidade. Que possamos fazer um baita campeonato e erguer este troféu para o Brasil — afirmou.

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A preparação para a estreia também foi abordada pelo jogador do Corinthians. Segundo Iago Machado, a comissão técnica trabalhou na análise das características da Irlanda, buscando identificar os pontos fortes e as fragilidades do adversário. O objetivo é fazer com que a equipe brasileira consiga impor seu estilo de jogo desde a primeira rodada.

— Vimos nos preparando muito bem, estudando os pontos melhores da Irlanda, preparando o que eles têm de forte e de fraco, para conseguirmos fazer o nosso jogo. Espero que façamos uma baita partida, uma baita estreia e, se Deus quiser, vamos sair honrados com esta vitória — afirmou.

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Além dos aspectos técnicos e táticos, o defensor ressaltou a importância do entrosamento entre os jogadores. A convivência durante as convocações anteriores e o período de preparação para o Mundial contribuíram para fortalecer os vínculos dentro do elenco, fator considerado importante pelo atleta para o desempenho da equipe.

— Alguns eu já conhecia há bastante tempo, então a convivência com eles foi bem rápida. Essa união que a gente está tendo, essa convivência junto desde os preparatórios vem sendo bastante importante e bastante construtiva para uma competição tão importante como a Copa do Mundo — comentou.

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Questionado sobre o que a torcida brasileira pode esperar de suas atuações, Iago Machado destacou o comprometimento com a equipe e a disposição para aproveitar as oportunidades durante o torneio. O jogador também reforçou que o objetivo coletivo está acima das conquistas individuais.

— Pode esperar um cara muito focado, preparado para todas as oportunidades que vier, e de grupo, que ajuda um ao outro para que esse grupo cresça e conquiste títulos — concluiu.

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A Seleção Brasileira Masculina Sub-17 estreia na Copa do Mundo neste sábado (21), contra a Irlanda, às 12h (de Brasília), no Aspire Zone, em Doha, no Catar. A equipe integra o Grupo I, ao lado de Irlanda, Costa Rica e Tanzânia.

Iago Machado, zagueiro do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Carreira de Iago Machado

Natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Iago Machado chegou cedo ao Corinthians para atuar no futsal, inicialmente como pivô. Na transição para o futebol de campo, passou a exercer a função de zagueiro, mas também demonstrou capacidade para atuar em outras posições, como lateral e volante.

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Em 2025, o defensor ganhou espaço e assumiu a titularidade do sub-17 antes do esperado para a idade. A participação em uma excursão à Espanha, para a disputa do Torneio da Andaluzia, também contribuiu para consolidar a avaliação positiva sobre o jogador dentro do clube.

O Corinthians anunciou no ano passado um aditivo contratual com Iago, que possui vínculo até abril de 2028. A multa rescisória está estipulada em R$ 66 milhões para o mercado nacional e em 100 milhões de euros para clubes do exterior. A carreira do jogador é administrada pelo empresário Giuliano Bertolucci, que também acompanha o processo de transição do atleta para o futebol profissional.