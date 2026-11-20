Às vésperas do confronto entre Flamengo e Palmeiras, Alecsandro, o Alecgol, analisou os dois principais centroavantes das equipes e não escondeu sua preferência. Ex-jogador dos dois clubes, o ex-atacante apontou Pedro como seu favorito na comparação com Flaco López e foi além: considera o camisa 9 rubro-negro o melhor da posição no futebol brasileiro atualmente.

Em entrevista ao Lance!, o ex-centroavante destacou as características de Pedro, a quem classificou como um atacante de referência, com faro de gol e capacidade de aparecer nos momentos decisivos. Na avaliação de Alecsandro, o jogador do Flamengo representa o perfil clássico da camisa 9.

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— Gosto mais do Pedro. Na verdade, acho que ele tem características mais semelhantes às que a gente sempre teve. É o centroavante, o cara que veste a camisa 9, que é matador. Ele é aquele jogador que a bola procura — afirmou.

Pedro comemora gol pelo Flamengo (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Folhapress)

Ao falar sobre Flaco López, o ex-atacante também reconheceu as qualidades do argentino, mas ressaltou as diferenças entre os dois jogadores. Para Alecgol, o palmeirense tem características mais específicas de um jogador de área e apresenta técnica diferenciada.

— O Flaco também vem fazendo alguns gols, mas é um jogador um pouco diferente, um pouco mais de área. Tem uma técnica diferenciada. Mas eu gosto mais do Pedro. Hoje, para mim, ele é o melhor camisa 9 do Brasil — completou.

Alecgol, Flaco e Pedro (Foto: Arte/Lance!)

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Alecgol analisa disputa entre Flamengo e Palmeiras

Com passagens por Flamengo e Palmeiras, Alecsandro também comentou a disputa entre os dois clubes pelo título do Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, em São Paulo. O time carioca depende apenas de um empate para ficar com a taça.

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O ex-atacante destacou o protagonismo dos dois times na competição nos últimos anos.

— Ainda tem Flamengo e Palmeiras nesse Brasileirão. Não dá para sair disso. O Flamengo vem sendo líder do campeonato nos últimos quatro anos — declarou.

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