Em vitória no por 1 a 0, com gol de Gabigol aos 46 minutos da segunda etapa, o Santos divulgou os bastidores do triunfo contra o Coritiba, nesta quinta-feira (19). Em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, os três pontos conquistados fora de casa foram celebrados pelos jogadores e teve discurso de Neymar.

Um dos destaques da vitória do Peixe, Neymar, que voltou ao time titular após dois jogos fora por suspensão, além de ser importante dentro de campo, também comandou as palavras entre os jogadores no vestiário. O camisa 10 afirmou, em uma roda de conversa antes de iniciar a partida, que está "muito feliz" no Santos.

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— Tá com vocês aqui é um prazer, é uma honra! Eu gosto pra caralho, eu estou muito feliz! Mas eu fico mais feliz lá dentro (em referência de estar dentro de campo) com vocês, todo mundo correndo! Quando eu vejo todo mundo correndo, todo mundo se dedicando ali, falo: "que orgulho fazer parte disso!" - declarou Neymar.

Festa com a torcida e fala de Gabigol

Após o fim do jogo, a festa foi grande entre os jogadores do Peixe junto a torcida. Gabigol, que marcou o gol decisivo para a vitória do Alvinegro Praiano, foi um dos atletas que mais comemoram, ao lado de Neymar. O camisa 9, ainda em campo, brincou com o 26° gol marcado na temporada.

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— Ela (bola) gosta de mim, eu tenho o perfume dela, ela me procura — disse Gabigol em tom de brincadeira.

Próxima partida do Santos

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (23), às 21h (de Brasília), para encarar o Grêmio, no estádio Morumbis, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Logo em seguida viaja para enfrentar o Vitória e encerra a temporada no dia 2 de dezembro, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.