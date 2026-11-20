Cléber Xavier elege Mundial do Corinthians como conquista mais marcante e elogia trabalho de Abel no Palmeiras
Ex-auxiliar de Tite também compara os estilos de Abel Ferreira e Jorge Jesus e revela o livro que mais marcou sua vida
Cléber Xavier apontou o título mundial do Corinthians, em 2012, como a conquista mais marcante de seus 25 anos de trabalho como auxiliar técnico de Tite. Em entrevista ao Lance!, o treinador relembrou a trajetória ao lado do comandante e destacou a dimensão do feito conquistado pelo clube paulista.
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— Fui auxiliar por 25 anos de um grande treinador do futebol brasileiro, com conquistas importantes. A mais significativa foi o título mundial do Corinthians, em 2012. Até hoje, desde aquela conquista, nenhum outro time sul-americano venceu o Mundial. Isso mostra o tamanho daquele feito.
Ao analisar o futebol brasileiro, Cléber também reservou elogios ao trabalho desenvolvido pelo Palmeiras. Para o treinador, a integração entre as categorias de base e o elenco profissional é um diferencial do clube e um modelo que ainda não havia presenciado em seus 38 anos de carreira.
— Para falar do Abel, preciso falar do Palmeiras. Em meus 38 anos de futebol, nunca vi um trabalho institucional como o que o clube faz, unindo base e profissional.
Cléber destacou a quantidade de jogadores revelados pelo clube, aproveitados na equipe principal e posteriormente negociados por valores elevados. Na avaliação dele, a estrutura alviverde é um exemplo no futebol nacional.
— A quantidade de títulos, de jogadores revelados e aproveitados pela equipe principal e depois negociados por valores altos mostra a força desse trabalho. A base do Palmeiras é algo que nunca vi igual no Brasil.
Cléber Xavier compara Abel Ferreira e Jorge Jesus
O treinador também analisou as características de Abel Ferreira e Jorge Jesus e avaliou se os dois portugueses teriam perfil para comandar a Seleção Brasileira. Cléber ressaltou as diferenças entre as propostas de jogo dos técnicos, apesar dos resultados expressivos que conquistaram no futebol brasileiro.
Sobre Abel, destacou a capacidade de organização, a continuidade do trabalho e a relação com os jogadores, além da competitividade da equipe.
— No profissional, há um treinador que tem continuidade, utiliza os atletas formados no clube e consegue unir esses jogadores aos grandes nomes que chegam. É um modelo que, em todo esse tempo de futebol, nunca tinha visto igual.
— O Palmeiras merece as conquistas que tem. Abel é um treinador de processo, muito organizado, que consegue manter os jogadores ao lado dele, sempre brigando e lutando. Mesmo quando a equipe não joga bem, consegue resultados e títulos importantes.
Na comparação com Jorge Jesus, atualmente no comando da seleção de Portugal, Cléber apontou diferenças na maneira de organizar as equipes. Para ele, o português tem uma proposta mais ofensiva, enquanto Abel prioriza a competitividade e a disciplina tática.
— Jorge Jesus é um grande treinador, mas o período dele no Brasil foi muito curto. Não chegou a ficar um ano no Flamengo, então não viveu tantos momentos por aqui. Depois, seguiu seu caminho e hoje está na seleção do país dele, fazendo um grande trabalho.
— Apesar de os dois serem portugueses, têm formas diferentes de jogar. Jorge é mais propositivo, busca um jogo mais aberto, com movimentos avançados e organização ofensiva. Abel é mais competitivo, utiliza uma marcação forte e dá muita importância à disciplina tática para buscar conquistas.
O livro que marcou a vida de Cléber Xavier
Além do futebol, a entrevista também passou pela relação do treinador com a literatura. Questionado sobre indicações de leitura para profissionais do esporte e pessoas interessadas em começar a ler, Cléber citou obras sobre métodos de trabalho, biografias e trajetórias de grandes treinadores.
Entre os nomes mencionados estão Jürgen Klopp, Alex Ferguson, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Abel Ferreira e Tite. Ele também recomendou o livro sobre modelo de trabalho escrito pelo treinador Eduardo Barroca.
Ao falar sobre a obra que mais marcou sua vida, porém, Cléber deixou o universo do futebol de lado. A escolha foi O Amor nos Tempos do Cólera, do escritor colombiano Gabriel García Márquez.
— Porque fala de amor, de vida e de encontros, que são as coisas mais importantes da nossa vida.
O treinador explicou que a identificação com a obra está na maneira como a história aborda diferentes formas de amor e os reencontros ao longo da vida.
— Fala do amor que sentimos pela família, pelos nossos pais, por quem amamos, pela pessoa com quem nos casamos, pelos nossos filhos e pelos amigos. É o amor de forma geral. O livro trata de um reencontro depois de muitos anos, que acaba em momentos felizes.
Ao encerrar a conversa, Cléber resumiu em poucas palavras sua relação com a profissão:
— O futebol é o meu amor.
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