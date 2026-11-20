Palmeiras x Flamengo terá policiamento reforçado para 'decisão' do Brasileirão
Rubro-Negro visita o rival em busca de um empate para conquistar o título nacional
Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (21), em partida que contará com uma operação especial da Polícia Militar de São Paulo. Diferentemente dos jogos contra rivais estaduais, o Nubank Parque receberá 2 mil torcedores rubro-negros, que esgotaram os ingressos em poucos minutos após o início das vendas.
+ Entre títulos e dinheiro: Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro
Para separar as torcidas de ambas as equipes, existirá um perímetro no entorno da casa alviverde. Os visitantes irão acessar o estádio pelo portão D, localizado na Rua Padre Antonio Tomás e precisaram estar dentro do cartão de isolamento da polícia, que também irá fazer a escolta dos ônibus visitantes até o local.
Dentro do Nubank Parque, assim como ocorre nas demais partidas em que o Palmeiras recebe torcedores visitantes, as duas torcidas circularão por diferentes andares da área interna do estádio, sem possibilidade de contato entre os grupos.
Os torcedores do Palmeiras, por sua vez, terão liberdade para circular pelos diferentes portões, com exceção do D. Assim como nos últimos confrontos, a torcida alviverde deixará primeiro as dependências do estádio. Somente após a saída dos palmeirenses, os torcedores do Flamengo serão liberados.
CET terá monitoramento especial para a partida
Responsável pelo planejamento e pela operação do trânsito e da mobilidade urbana em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizará uma operação especial no entorno do Nubank Parque antes do confronto entre Palmeiras e Flamengo. Confira nota oficial e outros detalhes.
"A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Nubank Parque, na Pompeia, no sábado (21), das 06h00 às 20h00, para a realização da partida pelo Campeonato Brasileiro, entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube de Regatas do Flamengo. O jogo terá início às 16h30, com público previsto de 40 mil pessoas."
Alterações no trânsito
A partir das 6h
- Interdição da Avenida Mário de Andrade, entre a Praça Desembargador Washington de Barros Monteiro e a Avenida Francisco Matarazzo;
- Interdição da Rua Padre Antônio Tomás;
- Interdição da Rua Higino Pellegrini;
- Interdição da Rua Teixeira de Souza;
- Interdição da Rua Embaixador Leão Veloso, entre as ruas Padre Antônio Tomás e Barão de Tefé;
- Interdição da Rua Barão de Tefé, entre a Rua Embaixador Leão Veloso e a Avenida Francisco Matarazzo.
A partir das 12h
- Interdição da Rua Palestra Itália, entre a Praça Marrey Júnior e a Avenida Pompéia;
- Interdição das ruas Diana e Caraíbas, entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália;
- Bloqueio do cruzamento da Rua Padre Antônio Tomás com a Avenida Francisco Matarazzo;
- Implantação de faixa reversível na Rua Palestra Itália, entre a Avenida Pompéia e a Rua Caraíbas, para garantir o acesso de moradores.
Bloqueios após o evento
Ao término da partida, poderão ocorrer bloqueios temporários nas seguintes vias:
- Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, entre a Avenida Pompéia e a Rua Padre Antônio Tomás;
- Rua Clélia, sentido Centro, entre a Rua Venâncio Aires e a Avenida Pompéia.
O que Flamengo e Palmeiras precisam para conquistar o Brasileirão
O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.
O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.
Mais LANCE!
Cléber Xavier elege Mundial do Corinthians como conquista mais marcante e elogia trabalho de Abel no Palmeiras
Ex-auxiliar de Tite também compara os estilos de Abel Ferreira e Jorge Jesus e revela o livro que mais marcou sua vida
UFMG atualiza chances de rebaixamento; veja situação de Grêmio, Inter e Corinthians
Vitória ganha fôlego, Corinthians deixa o Z4, mas Grêmio e Internacional seguem entre os clubes com maior risco de queda após a 35ª rodada
Goleiros negros no futebol: preparador do Santa Clara aponta preconceitos e desafios na formação
Com passagens por Athletico-PR e Palmeiras, Luciano Jr. analisa estereótipos históricos da posição
Tchoca celebra retorno ao time titular do Corinthians: 'Preparado'
Zagueiro recebeu oportunidade de Seedorf diante do Botafogo
Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque
Botafogo tem desfalque confirmado e possível retorno para duelo com o São Paulo
Técnico Tite perdeu Huguinho, volante, que cumprirá suspensão automática
Hércules celebra fase artilheira no Fluminense: 'É diferente'
Volante marcou oito gols em 2026 e superou seus melhores números anteriores
Atacante do Ceará fecha 2026 com 25 participações em gols e artilharia da Série D
Rian Santana marcou 18 gols e distribuiu sete assistências em 45 jogos por CSA e Vozão
Guardiola encontra Abel Ferreira e Fernando Diniz durante evento em São Paulo
Ex-Manchester City foi palestrante em evento promovido pelo CEO do Grupo CXity
Entre títulos e dinheiro: Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro
Equipes voltam a se encontrar neste sábado (21), em duelo que pode definir o Brasileirão
Análise: Vasco vence, mas oscilações na partida ligam alerta
Cruz-Maltino chega à quarta vitória consecutiva, aumenta suas chances de classificação para a Libertadores
Joia do Corinthians inicia sonho pelo título da Copa do Mundo Sub-17
Iago Machado destaca união da Seleção Brasileira para estreia diante da Irlanda
Athletico: conheça os grandes ídolos negros que marcaram a história do Furacão
De Urbino, primeiro jogador negro do clube, a Djalma Santos, bicampeão mundial pela Seleção Brasileira
Ex-Flamengo e Palmeiras, Alecgol compara Pedro e Flaco López e escolhe melhor camisa 9 do Brasil
Alecssandro elogiou o centroavante rubro-negro e afirmou que ele é o melhor da posição no futebol brasileiro
Bastidores: jogadores celebram vitória contra o Coritiba e Neymar afirma: 'tô muito feliz'
O Peixe venceu o Coxa por 1 a 0, na noite da última quarta-feira (18), em partida válida pela 35ª rodada
Bastidores: reunião no CT garante Tite no comando do Botafogo
Técnico faz trabalho ruim em momento de crise esportiva da SAF
Corinthians faz alerta sobre golpes nas categorias de base
Clube orienta jovens atletas e familiares não realizarem pagamentos por falsas seletivas
Marcão despista sobre futuro no Fluminense e torce por renovação de Thiago Silva
Técnico do Tricolor valorizou a arrancada da equipe, que venceu o São Paulo por 1 a 0
Dia da Consciência Negra: a linda relação do Botafogo com seus goleiros
Glorioso tem ídolos memoráveis na posição em várias décadas
Tolói deixa jogo contra o Fluminense com dores e preocupa o São Paulo
Zagueiro sentiu um problema no adutor direito ainda no primeiro tempo e passará por exames; prazo curto até o fim da temporada gera preocupação