Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (21), em partida que contará com uma operação especial da Polícia Militar de São Paulo. Diferentemente dos jogos contra rivais estaduais, o Nubank Parque receberá 2 mil torcedores rubro-negros, que esgotaram os ingressos em poucos minutos após o início das vendas.

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Para separar as torcidas de ambas as equipes, existirá um perímetro no entorno da casa alviverde. Os visitantes irão acessar o estádio pelo portão D, localizado na Rua Padre Antonio Tomás e precisaram estar dentro do cartão de isolamento da polícia, que também irá fazer a escolta dos ônibus visitantes até o local.

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Dentro do Nubank Parque, assim como ocorre nas demais partidas em que o Palmeiras recebe torcedores visitantes, as duas torcidas circularão por diferentes andares da área interna do estádio, sem possibilidade de contato entre os grupos.

Os torcedores do Palmeiras, por sua vez, terão liberdade para circular pelos diferentes portões, com exceção do D. Assim como nos últimos confrontos, a torcida alviverde deixará primeiro as dependências do estádio. Somente após a saída dos palmeirenses, os torcedores do Flamengo serão liberados.

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Arrascaeta e Gómez em Flamengo x Palmeiras (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press)

CET terá monitoramento especial para a partida

Responsável pelo planejamento e pela operação do trânsito e da mobilidade urbana em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizará uma operação especial no entorno do Nubank Parque antes do confronto entre Palmeiras e Flamengo. Confira nota oficial e outros detalhes.

"A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Nubank Parque, na Pompeia, no sábado (21), das 06h00 às 20h00, para a realização da partida pelo Campeonato Brasileiro, entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Clube de Regatas do Flamengo. O jogo terá início às 16h30, com público previsto de 40 mil pessoas."

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Alterações no trânsito

A partir das 6h

Interdição da Avenida Mário de Andrade, entre a Praça Desembargador Washington de Barros Monteiro e a Avenida Francisco Matarazzo;

Interdição da Rua Padre Antônio Tomás;

Interdição da Rua Higino Pellegrini;

Interdição da Rua Teixeira de Souza;

Interdição da Rua Embaixador Leão Veloso, entre as ruas Padre Antônio Tomás e Barão de Tefé;

Interdição da Rua Barão de Tefé, entre a Rua Embaixador Leão Veloso e a Avenida Francisco Matarazzo.

A partir das 12h

Interdição da Rua Palestra Itália, entre a Praça Marrey Júnior e a Avenida Pompéia;

Interdição das ruas Diana e Caraíbas, entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália;

Bloqueio do cruzamento da Rua Padre Antônio Tomás com a Avenida Francisco Matarazzo;

Implantação de faixa reversível na Rua Palestra Itália, entre a Avenida Pompéia e a Rua Caraíbas, para garantir o acesso de moradores.

Bloqueios após o evento

Ao término da partida, poderão ocorrer bloqueios temporários nas seguintes vias:

Avenida Francisco Matarazzo, sentido Centro, entre a Avenida Pompéia e a Rua Padre Antônio Tomás;

Rua Clélia, sentido Centro, entre a Rua Venâncio Aires e a Avenida Pompéia.

O que Flamengo e Palmeiras precisam para conquistar o Brasileirão

O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.

O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.