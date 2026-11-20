Entre títulos e dinheiro: Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro
Equipes voltam a se encontrar neste sábado (21), em duelo que pode definir o Brasileirão
Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar neste sábado (21), em duelo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro. Para evitar que o rival conquiste a taça em seu estádio, o Alviverde precisa vencer, independentemente do placar. Já o time carioca busca somar pontos no Nubank Parque para encerrar a disputa com duas rodadas de antecedência.
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O confronto marca mais um capítulo da rivalidade entre as equipes, que dominam o futebol brasileiro nas últimas temporadas. Desde 2016, Palmeiras e Flamengo conquistaram sete dos dez títulos do Brasileirão. O número aumentará ao término desta temporada, uma vez que apenas os dois clubes seguem na disputa pela taça.
Na Libertadores, principal competição de clubes do futebol sul-americano, a dupla conquistou cinco das últimas sete edições. Em duas finais, inclusive, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram, com uma vitória alviverde, em 2021, e outra rubro-negra, em 2025.
As mudanças internas promovidas por ambas as instituições nos últimos anos contribuíram para o equilíbrio financeiro dos clubes e, consequentemente, ampliaram a capacidade de investimento, tanto no futebol quanto nas áreas estrutural e administrativa.
A estabilidade financeira, por sua vez, cria condições para a conquista de resultados esportivos, que se convertem em títulos e novas receitas. Em 2025, o Flamengo arrecadou cerca de R$ 400 milhões apenas em premiações. Já o Palmeiras caminha para alcançar a marca de R$ 330 milhões na atual temporada, caso conquiste os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.
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Duelo pelo Brasileirão
O Flamengo viaja a São Paulo com a possibilidade de conquistar seu décimo título do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Jardim soma 79 pontos, contra 73 do Palmeiras, segundo colocado, a três rodadas do fim da competição.
Caso confirme o título, no entanto, o Flamengo não deve receber o troféu no Nubank Parque. Isso porque a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem como tradição entregar a taça na primeira partida como mandante após a confirmação do título. Com isso, a tendência é que o Rubro-Negro celebre a conquista na 38ª e última rodada, diante da Chapecoense, no Maracanã.
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