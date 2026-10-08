Santos e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, palco onde protagonizaram um dos grandes jogos da história do Brasileirão. Há 15 anos, em julho de 2011, o Rubro-Negro superou o Peixe por 5 a 4 em duelo marcado por exibições de gala de Ronaldinho Gaúcho e do jovem Neymar, o único atleta a entrar em campo naquele clássico que hoje integra o elenco de uma das duas equipes.

Além do camisa 10 santista, outros sete atletas que participaram daquele confronto continuam em atividade no futebol profissional. Do lado santista, Rafael Cabral (Real Salt Lake), Ganso (Fluminense) e Alan Kardec (Juventude) seguem nos gramados. Pelo Flamengo, o goleiro Felipe (Differdange 03-LUX), os defensores David Braz (Brasiliense) e Welinton (sem clube) e o volante Luiz Antônio (Tinh FC-VIE) mantêm suas carreiras ativas. Os demais 16 jogadores já penduraram as chuteiras.

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Por onde andam os jogadores do 5x4?

Santos

Rafael Cabral (goleiro): aos 36 anos, joga no Real Salt Lake City, dos Estados Unidos. Antes, passou por Napoli, Sampdoria, Reading, Cruzeiro e Grêmio. Pará (lateral-direito): aposentou-se em 2023, na Portuguesa-SP, aos 37 anos. Antes, passou por Grêmio, Flamengo, Santos novamente e Brusque. Edu Dracena (zagueiro): aposentou-se em 2020, no Palmeiras, aos 38 anos. Antes, passou pelo Corinthians. Durval (zagueiro): aposentou-se em 2019, no Sport, aos 38 anos. Léo (lateral-esquerdo): aposentou-se em 2014, no próprio Santos, aos 38 anos. Arouca (volante): aposentou-se em 2022, no Figueirense, aos 35 anos. Antes, passou por Palmeiras, Atlético-MG e Vitória. Ibson (volante): aposentou-se em 2022, no Nacional-MG, aos 38 anos. Antes, passou por Corinthians, Bologna, Sport, Minnesota NASL, Tombense, Amazonas e Ipatinga. Elano (meia): aposentou-se em 2017, no próprio Santos, aos 35 anos. Antes, passou por Grêmio, Flamengo e Chennaiyin FC. Paulo Henrique Ganso (meia): aos 36 anos, joga no Fluminense. Antes, passou por São Paulo, Amiens e Sevilla. Neymar (atacante): aos 34 anos, joga no próprio Santos. Antes, passou por Barcelona, PSG e Al-Hilal. Borges (atacante): aposentou-se em 2016, no América-MG, aos 35 anos. Antes, passou por Cruzeiro e Ponte Preta. Alan Kardec (atacante): aos 37 anos, joga no Juventude. Antes, passou por Benfica, Palmeiras, São Paulo, CQ Dangdai, SZ FC, Atlético-MG e Athletico-PR.

Flamengo

Felipe (goleiro): aos 42 anos, joga no Differdange 03, de Luxemburgo. Antes, passou por Figueirense, Bragantino, Boavista, Uberlândia, Kisvárda, Botafogo-PB, Taubaté, Paraná, Capital-DF, Santa Rosa-PA e Sampaio Corrêa. Léo Moura (lateral-direito): aposentou-se em 2020, no Botafogo-PB, aos 42 anos. Antes, passou por Fort Lauderdale, FC Goa, Metropolitano, Santa Cruz e Grêmio. Welinton (zagueiro): aos 37 anos, está sem clube. Antes, passou por Alania, Coritiba, Umm Salal SC, Al-Khor SC, Alanyaspor, Besiktas e Pendikspor. Ronaldo Angelim (zagueiro): aposentou-se em 2013, no Fortaleza, aos 37 anos. Antes, passou por Barueri e Guarani-CE. Júnior César (lateral-esquerdo): aposentou-se em 2018, no Itaboraí, aos 35 anos. Antes, passou por Atlético-MG e Botafogo. Willians (volante): aposentou-se em 2022, no Castanhal, aos 35 anos. Antes, passou por Udinese, Internacional, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, CRB, São Caetano, Porto Velho, Goytacaz-RJ e Nova Mutum. Luiz Antônio (volante): aos 35 anos, joga no Tinh FC, do Vietnã. Antes, passou por Sport, Bahia, Chapecoense, Al-Shabab, FC Baniyas, Ajman Club, Brusque, Lamphun Warrior, Thanh Hoa FC e Hai Phong FC. Renato Abreu (meia): aposentou-se em 2014, no Santos, aos 35 anos. Thiago Neves (meia): aposentou-se em 2021, no Sport, aos 36 anos. Antes, passou por Al-Hilal, Fluminense, Al-Jazira, Cruzeiro e Grêmio. Ronaldinho Gaúcho (atacante): aposentou-se em 2015, no Fluminense, aos 35 anos. Antes, passou por Atlético-MG e Querétaro FC. Deivid (atacante): aposentou-se em 2014, no Coritiba, aos 34 anos. David Braz (zagueiro): aos 39 anos, joga no Brasiliense. Antes, passou por Santos, Vitória, Sivasspor, Santos, Grêmio, Fluminense, Goiás, Mirassol, Guarani e Ponte Preta. Bottinelli (meia): aposentou-se em 2021, aos 34 anos. Antes, passou por Desportivo Brasil, Coritiba, Universidad Católica, Toluca, Gimnasia, América de Cali, Audax Italiano, Unión Santa Fé e Almagro. Jean (zagueiro): aposentou-se em 2013, no Paysandu, aos 33 anos. Antes, passou por Vitória e GD Sunray Cave.

Ronaldinho Gaúcho, autor de hat-trick, foi o grande protagonista do histórico 5x4 de 2011 (Foto: Ivan Storti / Lancepress)

Relembre o histórico Santos x Flamengo de 2011

Avassalador, o Peixe construiu rapidamente uma vantagem de 3 a 0, com dois gols de Borges e uma pintura de Neymar — que costurou a defesa rubro-negra, deu um drible da vaca antológico em Ronaldo Angelim e cavou na saída de Felipe, tento eleito o mais bonito do mundo no Prêmio Puskás daquele ano.

A reação carioca começou ainda na etapa inicial: Ronaldinho descontou após falha do goleiro Rafael, Thiago Neves fez o segundo de cabeça e Deivid empatou nos acréscimos, logo após Elano desperdiçar um pênalti ao tentar uma cavadinha defendida com facilidade por Felipe, que ainda fez embaixadinhas com a bola na sequência.

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No segundo tempo, Neymar recolocou os paulistas à frente, fazendo 4 a 3, mas Ronaldinho Gaúcho assumiu definitivamente o protagonismo do confronto. O camisa 10 empatou ao bater uma falta genial por baixo da barreira enquanto a defesa saltava e, minutos depois, selou a virada por 5 a 4 em um contra-ataque mortal com um chute colocado no canto, completando seu hat-trick e fechando uma noite memorável para o futebol brasileiro.