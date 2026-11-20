Pep Guardiola, ex-Manchester City, participou de um evento na Faria Lima, em São Paulo, promovido pelo empresário e CEO do Grupo City, Ferran Soriano. No encontro, o vitorioso técnico espanhol encontrou Abel Ferreira, do Palmeiras, e Fernando Diniz, ex-Corinthians, Vasco e Fluminense.

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De acordo com informações do Jornal O Globo, Guardiola teve um encontro particular com Diniz. A dupla relembrou a grande final do Mundial de Clubes 2023, quando Manchester City e Fluminense se enfrentaram, com vitória do clube inglês por 4 a 0. Além disso, falaram muito do cenário atual do futebol mundial.

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Fernando Diniz ganhou relevância muito pelo estilo de jogo proposto, com referências ao modelo de atuação das equipes de Pep Guardiola. Ofensividade, toque de bola, valorização da posse e jogo aproximado.

Guardiola fala com mais profissionais

No evento, o ex-Manchester City ainda encontrou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, além dos ex-jogadores Fernandinho, Miranda, Elano, Julio Baptista e Mauro Silva.

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Guardiola com Abel Ferreira e ex-jogadores (Foto: Reprodução)

Abel Ferreira, desde sua chegada ao Verdão, faz referências à trajetória de Pep Guardiola na Europa. O português já citou a gana por títulos em todas as temporadas, além de ter brincado ao dizer que ele e o colega fazem parte do grupo pequeno de treinadores que não foram demitidos ao longo da carreira.

Pep Guardiola deixou o comando do Manchester City em junho deste ano, depois de dez anos à frente do cargo. Pelo clube inglês, foram 20 títulos, sendo seis Premier League, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra.

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Ainda no meio da semana, Guardiola, embaixador do Grupo City, gravou vídeo convocando a torcida do Bahia, que é administrado pela empresa, para o jogo contra o Coritiba, neste sábado (21), em Salvador, considerado decisão na luta pela vaga na Libertadores. Ele estará na Fonte Nova para acompanhar o jogo.