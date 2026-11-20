Em entrevista exclusiva ao Lance!, Lázaro Vinícius comentou sobre o seu momento de carreira no futebol árabe, relembrou momentos marcantes por Flamengo e Palmeiras e projetou a "final" entre os clubes na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Com passagens relevantes por ambas as equipes, o atacante disse que fará de tudo para acompanhar o duelo, mesmo com o fuso horário como empecilho.

Campeão mundial sub-17 pela Seleção Brasileira em 2019, o atleta do Al-Fayha também comentou o sonho de vestir a Amarelinha principal e revelou bastidores do jogo em que marcou um gol no Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

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Futebol árabe e o nível da liga

Questionado inicialmente sobre a adaptação ao futebol árabe, Lázaro destacou que não teve problemas para se sentir em casa. O jogador lamentou a campanha negativa do Al-Najma, clube ao qual se juntou após deixar o Almería, mas destacou que está feliz no país neste período. Atualmente, veste as cores do Al-Fayha, que é comandado por Fábio Carille, ex-treinador de Corinthians e Santos.

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Sobre a qualidade das competições, Lázaro avaliou que o nível vem crescendo e que a busca por melhorias é constante por parte dos clubes e das organizações.

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— Desde que cheguei aqui, há um ano, a diferença é pouca, mas existe. Você vê times com mais qualidade e mais estruturados em relação aos jogadores, e outras equipes procurando sempre uma melhoria, um lugar melhor para se instalar — iniciou.

— A Liga está querendo evoluir a cada ano, e isso, para quem está aqui, é muito bom. Ainda mais depois que o pioneiro de tudo isso, o Cristiano Ronaldo, trouxe essa fama e visibilidade de volta ao futebol árabe. Depois disso, bastante coisa mudou aqui, e a cada jogo, a cada dia que convivo com essas coisas, consigo perceber a evolução dentro de campo, na estrutura de estádio e em várias outras áreas. Para nós, jogadores que vêm para cá, é bastante importante ter tudo isso, não só para nós, mas também para a família — completou.

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Lázaro chegou ao futebol árabe em 2025 (Foto: X/@AlfayhaSC)

O gol da reação contra o Atlético-MG em 2022 e o marcante jogo do 'Inferno' no Maracanã

Perguntado sobre as oitavas de final da Copa do Brasil de 2022 contra o Atlético-MG, Lázaro disse ter sido um dos momentos mais memoráveis de sua trajetória, e que um episódio envolvendo sua família contribuiu para isso.

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Na eliminatória em questão, o Galo venceu o Rubro-Negro por 2 a 1 no jogo de ida, disputado no Mineirão, e o gol que deu vida ao clube carioca na partida foi marcado pelo atacante na reta final do confronto. Em entrevista ainda no gramado, Gabigol demonstrou confiança e disse que os adversários iriam conhecer um verdadeiro "inferno" no Maracanã. Na volta, com dois gols de Arrascaeta e com uma atuação imponente da torcida do Flamengo, o time comandado por Dorival Júnior eliminou os mineiros.

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— A partir do momento em que entrei no jogo, eu só estava focado em ajudar a equipe. No cruzamento perfeito do Rodinei, tive a felicidade de marcar. É bastante legal porque tenho familiares mineiros. Para quem não conhece, nasci em Belo Horizonte, mas, com dez meses, fui para o Rio de Janeiro, então tenho muitos parentes divididos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro — explicou Lázaro.

— Inclusive, meu primo, que é atleticano, estava no estádio nesse dia, e os amigos dele falavam: "Teu primo fez o gol contra a gente, vai eliminar a gente." Foi uma situação bem legal. Quando acabou o jogo, voltamos (elenco do Flamengo) para o vestiário e vi a tranquilidade dos jogadores, todo mundo positivo, falando que dentro de casa iríamos resolver, e não deu outra — revelou.

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Sobre o jogo da volta, o Cria do Ninho afirmou que foi a realização de um sonho de criança e que a partida ficou marcada para sempre em sua memória, principalmente por ter contribuído ativamente com o gol do jogo de ida.

— Estive lá no Maracanã, que realmente ficou conhecido como o inferno naquele dia. Foi uma experiência incrível ver o Maracanã lotado. Desde pequeno, sempre tive essa vontade de jogar no Maracanã lotado, ver a torcida comemorar meu gol. Esse jogo da volta foi um momento marcante, um desses jogos especiais na minha vida, ainda mais por todo o contexto de ter feito o gol na ida e conquistado a classificação na volta — complementou.

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Lázaro marcou o único gol do Flamengo no Mineirão contra o Atlético-MG na Copa do Brasil em 2022 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Campeão da Libertadores em 2022

Além da Copa do Brasil, o Flamengo também conquistou a Libertadores em 2022 e, apesar de Lázaro ter participado de ambas as campanhas, não esteve presente nas finais contra Corinthians e Athletico Paranaense, respectivamente. De qualquer forma, o atacante se considera campeão do torneio continental, principalmente por ter balançado as redes no jogo contra a Universidad Católica, no Chile, e disse que, inclusive, recebeu a medalha pela conquista da América.

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— A relação que eu tenho (com a campanha da Libertadores) é que fiz gol e ajudei nos jogos que disputei. Sempre sonhei com esse momento, sempre assistia à Libertadores com o meu pai no sofá. Estar em campo, podendo marcar, ainda mais no clima de Libertadores, jogando fora de casa contra um clube tradicional, num estádio apertado e com um frio intenso, me deixou bastante feliz — comentou.

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— Mesmo depois que tive a oportunidade de sair para a Europa para realizar esse sonho, continuei assistindo e prestigiando os jogos, torcendo muito, porque, se o Flamengo fosse campeão, eu também seria automaticamente. Quando assisti à final contra o Athletico Paranaense e o time foi campeão, fiquei muito feliz. Depois chegou a minha medalha, até postei foto no Instagram. Está eternizado, tenho até a tacinha da Libertadores lá em casa, dentro de casa e dentro do coração também — completou.

Lázaro marcou na vitória do Flamengo contra a Universidad Católica na fase de grupos da Libertadores de 2022 (Foto: Gilvan De Souza / Flamengo)

Passagem pelo Palmeiras

Outro momento marcante da carreira foi a passagem por empréstimo pelo Palmeiras em 2024, clube no qual reencontrou amigos da base rubro-negra, como Richard Ríos. Lázaro disse ter sido muito feliz no Alviverde e destacou momentos como o gol marcado sobre o Independiente del Valle, no Equador. No entanto, lamentou ter conquistado poucos títulos pela equipe.

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— Fui muito feliz, gostei muito de trabalhar no clube, ainda mais por já conhecer o ambiente, pois, na época de base, sempre jogava contra. Tive a felicidade de ser campeão paulista, o que foi muito importante logo na chegada. Claro que o objetivo era conquistar mais campeonatos; foi para isso que fui para o Palmeiras, mas infelizmente não foi possível — afirmou .

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Abel Ferreira, Jorge Jesus e a escola portuguesa de futebol

Ainda sobre a passagem no Palmeiras, o jogador ressaltou a importância de Abel Ferreira no período e as qualidades do treinador. Além disso, comentou sobre a importância da escola portuguesa desde a sua subida para o profissional, quando Jorge Jesus comandava o Flamengo.

— Foi um prazer enorme trabalhar com o Abel. Desde o momento em que estive lá, ele sempre teve um carinho muito grande por mim no dia a dia. É um treinador que está sempre querendo saber do jogador e querendo ajudar. Com certeza está entre os grandes treinadores com quem trabalhei — avaliou.

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Lázaro afirmou também que os feitos de Abel não são simples e que não é qualquer profissional que conseguiria. Em sua resposta, também ponderou sobre as cobranças da torcida alviverde.

— Não é à toa que está há seis anos no Palmeiras; chegou em 2020 e sabemos muito bem que no Brasil é muito difícil um treinador ter essa continuidade, muitas vezes não ficam nem três ou cinco meses. Mesmo quando a torcida, em alguns jogos, xinga e pede a saída, no fundo gosta muito do trabalho dele — complementou.

— Trabalhar com o Abel e também com o Jorge Jesus no Flamengo, que foi quem me subiu para o profissional, onde fiquei uns cinco ou seis meses com ele, permitiu-me conhecer essa escola portuguesa de treinadores. Isso foi muito importante para mim pessoalmente, para entender o método e a forma como eles pensam o treinamento. Foi uma experiência muito boa — encerrou Lázaro.

Lázaro atuou pelo Palmeiras em 2024 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Expectativas para o duelo decisivo do Brasileirão

Assim como as torcidas de Palmeiras e Flamengo, Lázaro disse que não pretende perder o jogo entre as equipes no próximo sábado (21), mesmo com o fuso horário da Arábia Saudita. O confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro, pode definir o campeão nacional e será decidido nos mínimos detalhes, segundo o jogador, que desejou que a melhor equipe saia vencedora. O atleta do Al-Fayha também destacou que tem grandes amizades nos dois clubes.

— Vou fazer de tudo para assistir, pois um jogo desses não dá para perder, ainda mais valendo o título brasileiro. Flamengo e Palmeiras vêm brigando diretamente pela taça nos últimos sete anos, nessa disputa estilo Real Madrid e Barcelona. Os dois clubes têm extrema qualidade para serem campeões, e esse confronto tem caráter de final, então será decidido nos mínimos detalhes: quem errar menos vai ganhar e abrir margem para conquistar o título. Desejo boa sorte a quem for jogar e que vença o melhor, pois tenho grandes amizades nos dois clubes, tanto com jogadores quanto com funcionários, e sou muito grato pelo carinho que sempre tiveram por mim — analisou Lázaro.

Lázaro atuou pelo Palmeiras em 2024 (Foto: Rudy Trindade / Folhapress)

O sonho e a realização de marcar no Real Madrid

Lázaro também comentou a experiência de atuar na Europa e, mais especificamente, no Campeonato Espanhol. O jogador revelado pelo Flamengo jogou pelo Almería e teve momentos marcantes com a camisa da equipe, com direito a sonho realizado no estádio do que, para muitos, é o maior clube do mundo.

— Na Europa foi uma experiência inesquecível para mim, em que tive a realização de sonhos, tanto no lado profissional quanto no pessoal. Lá no Almería tive momentos muito bons e positivos, que vão ficar marcados para o resto da minha vida. Lembro dos jogos que fiz lá, do hat-trick contra o Mallorca, do gol contra o Real Madrid, de poder ajudar a equipe a ficar na primeira divisão naquela primeira temporada. Terminar da forma que foi gerou uma sensação de realização para mim — explicou Lázaro.

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O atacante do Al-Fayha revelou ter tido um sonho com o gol marcado sobre o Real Madrid meses antes do jogo. Segundo Lázaro, em dezembro de 2022, acordou com a sensação de que tinha balançado as redes do clube da capital espanhola, feito que se concretizou em abril de 2023. Na ocasião, o Almería foi derrotado por 4 a 1, com três gols de Karim Benzema e outro de Rodrygo.

— Individualmente, ter feito o gol foi muito bom. No placar acabamos perdendo, mas o que vale é a experiência de pisar no Bernabéu pela primeira vez. Tem até uma história engraçada que nunca contei, só para os meus familiares: no vestiário, na hora de entrar em campo, um profissional do clube chegou para mim e perguntou se eu estava nervoso. Eu respondi: "Nervoso? Não tem como ficar nervoso, estou feliz. Sonhei a vida toda em estar aqui, quero jogar, quero que o juiz apite logo para começar — revelou.

— Foi muito legal dividir o campo com os brasileiros do Real Madrid, principalmente com o Vini Jr. e o Rodrygo, que são pessoas que conheço mais. O gol foi um momento inesquecível. O jogo foi em abril, mas em dezembro eu tinha tido um sonho em que fazia um gol no Real Madrid. Acordei, guardei aquele sonho para mim como um sinal de Deus. Na hora do jogo eu nem me lembrei disso, só fui recordar depois, quando já estava no avião voltando para Almería. Pensei: "Caramba, o sonho de dezembro!" — recordou o atacante.

Lázaro marcou contra o Real Madrid em jogo do Campeonato Espanhol (Foto: Divulgação / Almería)

Seleção Brasileira e 2019 de realizações

Por fim, questionado sobre o sonho de vestir a camisa principal da Seleção Brasileira, Lázaro afirmou que, enquanto for atleta profissional, alimentará esse desejo.

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— Com certeza. Enquanto eu for jogador profissional, sempre terei esse sonho em mente e vou almejar esse objetivo que tenho desde criança. Tive a felicidade de passar por todo o processo nas categorias de base da Seleção — iniciou.

Em sua resposta, o atacante também destacou a importância do ano de 2019, no qual foi campeão na categoria sub-17 com o Flamengo e com a camisa do Brasil na Copa do Mundo. Segundo ele, aquele ano foi ainda mais marcante por conta da tragédia dos Meninos do Ninho, com os quais convivia no dia a dia da base rubro-negra.

— Não tenho como não lembrar de todo o processo no Sub-17 e de tudo o que aconteceu individualmente comigo em 2019. Foi um ano muito especial, marcante e significativo para mim. Aconteceu aquela tragédia com os dez garotos do Ninho, pessoas que conviviam e jogavam comigo. Em 2019, fiz a promessa de que todo gol que eu marcasse seria dedicado a eles - revelou Lázaro.

— Fico até arrepiado de falar isso, porque 2019 foi um momento muito marcante, desde o começo difícil com o que aconteceu até a parte boa dentro de campo naquela temporada. Fui artilheiro e melhor jogador do Brasileiro Sub-17, campeão brasileiro e depois campeão mundial com a Seleção Sub-17 dentro de casa, fazendo gols nos minutos finais da semifinal e da final. Foi um êxtase para mim, foi incrível ver minha família feliz, porque para quem vem de cidade pequena, sem muita condição, conquistar essas coisas passo a passo é muito marcante — encerrou.