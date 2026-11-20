Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque
Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da Globo (TV), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube). O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
O Palmeiras vem de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, de virada, no Mineirão. Logo nos primeiros segundos da etapa final, Ramón Sosa abriu o placar para o Alviverde. No entanto, Matheus Pereira, em cobrança de falta, e Khellven, contra, garantiram a vitória da Raposa.
O Flamengo, por sua vez, saiu atrás do Athletico-PR no Maracanã, mas conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com gols de Carrascal e Jorginho. Com o resultado na rodada, o Rubro-Negro abriu seis pontos de vantagem na liderança, restando apenas três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.
O que ambos precisam para serem campeões?
O Flamengo viaja a São Paulo precisando de apenas um empate para conquistar o décimo título do Brasileirão. A equipe tem seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras, restando três rodadas para o fim da competição.
O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer para adiar a definição do campeonato. Para manter vivo o sonho do título, o Alviverde terá de vencer todos os jogos restantes, incluindo o confronto direto, e torcer para que o rival some, no máximo, dois pontos na reta final.
Onde assistir ao jogo entre Palmeiras x Flamengo
- 🏆 Competição: Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 21 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Globo (TV), Premiere (pay-per-view) e Ge TV (YouTube)
- 👉 Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gómez (Emi Martínez) e Benedetti; Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira (Evangelista), Mauricio (Felipe Anderson) e Arthur; Sosa e Vitor Roque
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Jorginho, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
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