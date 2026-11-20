Botafogo tem desfalque confirmado e possível retorno para duelo com o São Paulo
Técnico Tite perdeu Huguinho, volante, que cumprirá suspensão automática
O Botafogo volta a campo na segunda-feira (23), contra o São Paulo, no Nilton Santos, para tentar escapar de vez do rebaixamento no Brasileirão. Para isso, o técnico Tite pode ter um retorno importante no time titular, já que o volante Danilo voltou a trabalhar com bola. Em compensação, perdeu Huguinho, que cumprirá suspensão.
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Danilo sofreu uma lesão muscular na derrota para o Internacional, em Porto Alegre, no dia 24 de outubro, e foi cortado da Seleção Brasileira por isso. O camisa oito chegou a treinar, mas sentiu novamente o problema e voltou ao departamento médico.
Havia uma pequena possibilidade de o meia estar em campo contra o Corinthians, na goleada sofrida na última quarta-feira (18), em Itaquera, mas a evolução não virou condição de jogo. O jogador faz trabalho intensivo para retornar aos gramados.
A expectativa é que o destaque do Glorioso no ano possa, ao menos, ter minutagem controlada pela comissão técnica para retomar o ritmo. O dia a dia trabalha com urgência para entregar o jogador no 100%.
Já Huguinho, outro titular do meio-campo, levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e cumprirá suspensão automática. Domingos Andrade fica à disposição e brigará por posição com Allan.
Com 42 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, ocupando a 12ª colocação, o Botafogo joga por uma vitória para respirar aliviado. A equipe volta a campo na segunda-feira, contra o São Paulo, e fechará a temporada contra Bahia, novamente em casa, e Santos, na Vila Belmiro.
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