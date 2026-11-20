Vasco aposta na recuperação de Brenner na próxima temporada
Atacante terminou a temporada com cinco gols e duas assistências em 39 jogos
Brenner chegou ao Vasco no começo do ano com a missão de assumir a titularidade do ataque na temporada. O desempenho, porém, ficou abaixo do esperado em um primeiro momento. O atacante teve dificuldades para engrenar com a camisa cruz-maltina, acumulou oportunidades desperdiçadas e chegou a perder dois pênaltis na primeira metade do ano.
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No segundo semestre, o jogador deu sinais de evolução e começou a recuperar espaço na equipe. Uma lesão no dedo do pé, no entanto, interrompeu a sequência positiva. O problema ocorreu na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão. No jogo anterior, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, Brenner marcou duas vezes, garantiu a vitória do Vasco e a classificação. A lesão afastou o atacante por 62 dias.
O Lance! apurou que, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, o Vasco não pensa, neste momento, em se desfazer do jogador. A diretoria trabalha com a ideia de recuperar o bom futebol de Brenner para a próxima temporada e pretende mantê-lo no elenco.
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O planejamento é contar com três opções de características diferentes para o setor ofensivo: Brenner, Bruno Duarte e Carlos Vinícius, que já têm um pré-contrato assinado com o clube para 2027. A intenção é oferecer ao técnico Pedro Emanuel alternativas que permitam modificar as características do ataque de acordo com as necessidades de cada partida.
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Após a vitória sobre o Internacional, o treinador comentou sobre a presença de Brenner, que entrou no segundo tempo do confronto.
- Para ser o mais claro possível: o Brenner é uma alternativa ao Bruno (Duarte) com características muito diferentes do Bruno. São dois jogadores tecnicamente evoluídos, mas que têm características muito diferentes. Quando penso no Brenner, penso na mobilidade dele, no que hoje estava acontecendo no jogo. Precisávamos de alguém na frente, que segure a bola e dê movimentos, mas que, ao mesmo tempo, possa ser associativo e de diagonais curtas, e, no momento de desequilíbrio, possa acrescentar. Naturalmente, jogando menos, tem menos ritmo de jogo. Logicamente, fica muito mais exposto. Sei do que pode nos dar, sei que está aquém do que pode, mas entendo que em 20 minutos às vezes não é o suficiente para demonstrar.
Nesta temporada, o atacante tem temporada de 2026 com 39 partidas disputadas, cinco gols marcados e duas assistências.
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