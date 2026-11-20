Análise: Vasco vence, mas oscilações na partida ligam alerta
Cruz-Maltino chega à quarta vitória consecutiva, aumenta suas chances de classificação para a Libertadores
O Vasco venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quinta-feira (19), em São Januário, e conquistou três pontos importantes na reta final do Campeonato Brasileiro. Além de alcançar uma pontuação que historicamente é suficiente para afastar o risco de rebaixamento, o Cruz-Maltino aumentou suas chances de classificação para a Libertadores. Apesar do resultado positivo, a atuação da equipe de Pedro Emanuel deixou alguns pontos de atenção.
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O Vasco começou bem a partida, com uma postura organizada e pouco espaço para o adversário. O controle se refletiu no placar aos 26 minutos, quando Thiago Mendes abriu o marcador. Depois do gol, porém, a equipe diminuiu o ritmo e desperdiçou oportunidades para ampliar a vantagem e encaminhar a vitória com mais tranquilidade.
O cenário se repetiu, de certa forma, na etapa final. O Cruz-Maltino voltou do intervalo disperso e sofreu o empate logo aos seis minutos. A equipe precisou reagir rapidamente e encontrou o segundo gol pouco mais de dez minutos depois, com Colidio.
Novamente em vantagem, o Vasco teve oportunidades para liquidar a partida, mas não conseguiu aproveitá-las. Nos 15 minutos finais, voltou a dar espaços e permitiu que o Internacional ameaçasse o resultado. A equipe chegou a flertar com um novo empate, em um momento no qual deveria ter demonstrado maior controle da partida.
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O problema não foi necessariamente uma atuação ruim, mas as oscilações ao longo dos 90 minutos. O Vasco teve bons momentos, construiu oportunidades e mostrou poder de reação, mas encontrou dificuldades para administrar a vantagem no placar. É um comportamento que merece atenção da comissão técnica, principalmente nesta reta final de temporada.
Desta vez, os três pontos vieram e garantiram a quarta vitória consecutiva da equipe. No entanto, os espaços concedidos e as chances desperdiçadas podem custar caro em compromissos mais equilibrados. Com a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores em jogo, o Vasco precisará corrigir essas oscilações para transformar o bom momento em resultados ainda mais consistentes.
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