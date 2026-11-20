Atlético-MG e Boca Juniors disputam no sábado (21) o título da Sul-Americana, em Barranquilla. Enquanto o Galo tenta deixar a má fase para trás e levantar a taça, os argentinos chegam em melhor momento, campeões do Campeonato Argentino. Antes do duelo, o Lance! ouviu a opinião de jornalistas argentinos que ressaltam a força dos Xeneizes, mas são cautelosos ao falar sobre favoritismo.

– Na Argentina, existe muito respeito pelos clubes brasileiros, pelo grande desempenho que eles vêm apresentando nos últimos anos nos torneios da Conmebol. No entanto, o fato de o Atlético-MG não vencer há sete partidas é uma notícia importante e faz com que o Boca seja considerado favorito. Além disso, o Boca vive um ótimo momento e parece ser uma equipe difícil de vencer – avalia Francisco Gentile, da TyC Sports Argentina.

O jornalista independente Alex Dassie ressalta que Boca e Atlético-MG chegam pressionados para a partida, o Galo pelos últimos dois vices na Sul-Americana e na Libertadores, e os argentinos por não vencerem uma competição internacional há 18 anos. No entanto, pondera que pressão no lado Xeneize é menor por conta do título do Campeonato Argentino.

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Sul-Americana é mais importante para o Boca Juniors?

Francisco Gentile ressalta que para os torcedores do Boca Juniors, a Sul-Americana é mais importante do que o próprio Campeonato Argentino.

– Muitos torcedores estão viajando para Barranquilla. São números enormes, inclusive de pessoas que estão indo sem ingresso, apenas para apoiar o time do lado de fora da cidade. No sábado, o país inteiro vai acompanhar a partida, inclusive torcedores de todos os clubes argentinos. E, se o Boca vencer, haverá comemorações multitudinárias. Pode ter certeza disso – comenta.

Tato Aguilera, da TyC Sports Argentina vai na mesma linha e destaca que até mesmo os colombianos em Barranquilla devem apoiar o Boca Juniors.

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– O Boca é um gigante na América do Sul, tem um bom elenco, um grande técnico, vive um bom momento. Venceu a Liga Argentina. E terá mais torcedores. O Boca tem uma grande oportunidade de ser mandante em Barranquilla. O campo é neutro, mas os torcedores do Boca estão loucos, seguem chegando a Barranquilla. A partir disso, os colombianos também vão torcer para o Boca. O Atlético-MG pode sentir isso também – comenta.

Respeito dos argentinos por Eduardo Domínguez

Em diversos momentos das conversas, os jornalistas argentinos ressaltaram o respeito pelo treinador Eduardo Domínguez, que já eliminou o Boca Juniors em uma competição nacional na Argentina.

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Alex Dassie vê o comando do técnico inclusive como uma vantagem para o Galo porque sabe o 'significado de enfrentar o Boca'. Enquanto isso, Gentile ressalta que há muito respeito pelo Barba.