A luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro após os jogos da 35ª rodada. Com os resultados de quinta-feira (19), o Internacional permaneceu no Z4, o Grêmio segue ameaçado, enquanto o Corinthians respirou na disputa pela permanência. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades de queda, e os números acendem o alerta para os clubes gaúchos.

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A vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Internacional, em São Januário, e o triunfo do Vitória pelo mesmo placar diante do Red Bull Bragantino mexeram diretamente na tabela. O Colorado estacionou nos 38 pontos e permaneceu na 17ª colocação, enquanto o Corinthians, após golear o Botafogo por 4 a 0, chegou aos 40 pontos e deixou a zona de rebaixamento.

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O Vitória, por sua vez, ganhou fôlego ao alcançar os 41 pontos e subir para a 14ª posição. Já Grêmio e Internacional seguem em situação delicada, com 38 pontos, e precisam reagir nas últimas rodadas para evitar a queda à Série B.

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UFMG atualiza chances de rebaixamento no Brasileirão

De acordo com o levantamento da UFMG, a Chapecoense aparece com 100% de probabilidade de rebaixamento, enquanto o Remo tem 99,99%. Na sequência, o Grêmio figura como o terceiro clube com maior risco de queda, com 70,6%, seguido pelo Internacional, que apresenta 61,5%.

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O Corinthians, que deixou o Z4 após a vitória sobre o Botafogo, tem 26,6% de chances de terminar a competição entre os quatro últimos colocados. Mirassol, Vitória e Coritiba também aparecem entre os clubes ameaçados, embora com probabilidades menores.

Probabilidade de rebaixamento após a 35ª rodada

Chances de rebaixamento do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Próximos jogos do Internacional

O Internacional terá três confrontos decisivos para tentar escapar do rebaixamento. A equipe começa a sequência diante do Vitória, na segunda-feira (23), às 19h30, no Beira-Rio. Na sequência, encara o Red Bull Bragantino, em casa, no dia 29 de novembro, às 18h30, antes de fechar o Brasileirão contra o Cruzeiro, em 2 de dezembro, às 21h30, no Mineirão.

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Próximos jogos do Grêmio no Brasileirão

O Grêmio terá três confrontos decisivos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos e 70,6% de chances de rebaixamento, segundo a UFMG, o Tricolor Gaúcho precisará buscar resultados positivos para evitar a queda à Série B.

A equipe encara o Santos na próxima segunda-feira (23), às 21h, no Morumbis, pela 36ª rodada. Na sequência, enfrenta o Corinthians, fora de casa, no dia 29 de novembro, às 18h30, pela penúltima rodada da competição.

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O último compromisso será diante do Mirassol, em 2 de dezembro, às 21h30, na Arena do Grêmio. O confronto pode ser decisivo para definir o futuro da equipe na elite do futebol brasileiro.

Grêmio e Bahia ficaram no empate na Arena (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Corinthians ganha fôlego, mas ainda está ameaçado

O Corinthians terá três confrontos decisivos nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Após abrir vantagem sobre a zona de rebaixamento, o Timão ainda precisa confirmar a permanência na Série A e terá pela frente adversários que também estão envolvidos em disputas importantes na reta final.

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O primeiro compromisso será contra o Atlético-MG, no dia 25 de novembro, às 20h, na Arena MRV, pela 36ª rodada. Em seguida, a equipe enfrenta o Grêmio, no dia 29, às 18h30, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada.

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O Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do Remo, em 2 de dezembro, às 21h30, no Mangueirão, pela 38ª rodada. O duelo pode ser determinante para definir a situação do clube na luta contra o rebaixamento.