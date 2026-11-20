O zagueiro João Pedro Tchoca voltou a ser titular do Corinthians na noite de quarta-feira (18), na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o defensor iniciou uma partida após dois meses. Sua última atuação entre os titulares havia sido contra o Flamengo, no Maracanã, em setembro.

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Recuperado de lesão, Tchoca havia retornado aos gramados no empate com o São Paulo, na rodada anterior, quando entrou no decorrer da partida. Diante do Botafogo, recebeu uma oportunidade do técnico Clarence Seedorf e formou a dupla de zaga com Gustavo Henrique. O defensor teve uma atuação segura e contribuiu para que o Corinthians terminasse o confronto sem sofrer gols.

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— Foi muito bom poder ter sido titular depois desse tempo. Na última vez, já havia me sentido bem e fiz uma boa partida contra o Flamengo, e ontem fiz mais um bom jogo. Fico feliz de poder ajudar o clube nesse momento, e sempre vou estar preparado quando a chance aparecer — disse o defensor.

O zagueiro também havia recebido elogios de Clarence Seedorf durante a entrevista coletiva realizada antes do confronto com o Botafogo. Na ocasião, o treinador destacou o desempenho de Tchoca nos treinamentos.

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Após receber a oportunidade, o jogador comentou a confiança depositada pelo comandante e reforçou o objetivo de ajudar a equipe na reta final da competição.

— É sempre importante ter a confiança do treinador, ainda mais de um cara do tamanho dele. Faço o meu melhor no dia a dia nos treinamentos e fico feliz por estar agradando. Mas o nosso objetivo é tirar o Corinthians dessa situação e quero fazer de tudo para poder ajudar nesta reta final de Brasileirão — finalizou.

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Tchoca formou dupla de zaga com Gustavo Henrique diante do Botafogo (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Folhapress)

Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 60 jogos disputados na temporada de 2026, com 22 vitórias, 17 empates e 21 derrotas, o que representa um aproveitamento de 46%. Ao longo do ano, a equipe marcou 67 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho é inferior ao registrado na temporada. Em 35 rodadas, o Corinthians acumula 10 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, com aproveitamento de 38%. O time marcou 40 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 42, o equivalente a 1,2 por partida.

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Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians apresenta números superiores aos registrados na temporada. Em quatro partidas, o treinador neerlandês soma duas vitórias, um empate e uma derrota, com aproveitamento de 58%. Nesse período, a equipe marcou oito gols, média de dois por jogo, e sofreu apenas três, aproximadamente 0,8 por confronto.

Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão