Hércules celebra fase artilheira no Fluminense: 'É diferente'
Volante marcou oito gols em 2026 e superou seus melhores números anteriores
O volante Hércules vive sua temporada mais goleadora como jogador profissional. Com o gol marcado na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o São Paulo, na última quinta-feira, no Morumbis, o camisa 35 chegou a oito tentos em 2026 e estabeleceu um recorde pessoal na carreira.
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O resultado também teve importância para o planejamento do Tricolor. Além de conquistar mais três pontos fora de casa, a equipe garantiu matematicamente uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para Hércules, a partida ficou marcada também pela conquista individual.
O novo número supera as melhores temporadas anteriores do meio-campista. Em 2022 e 2024, quando defendia o Fortaleza, o jogador havia marcado sete gols em cada ano. Agora, com oito bolas na rede, estabeleceu sua melhor marca em uma única temporada.
— Atingir a marca de temporada mais artilheira da minha carreira vestindo essa camisa é diferente. É algo que é fruto de muito trabalho, de escutar a comissão técnica e de entender o momento certo de chegar bem ao ataque. No fim, o mais importante é sempre estar preparado para ajudar o time — destacou o volante.
Hércules vive fase artilheira no Fluminense
O bom momento do camisa 35 também aparece na sequência recente de partidas. Hércules marcou em três dos últimos cinco compromissos do Fluminense, diante de Palmeiras, Internacional e São Paulo.
Com oito gols na temporada, o volante divide com Lucho Acosta a quinta posição entre os principais artilheiros do elenco tricolor em 2026. A sequência positiva representa uma contribuição importante de um jogador que atua no setor de meio-campo.
O próprio atleta comemorou a fase, mas ressaltou que pretende manter a regularidade para ajudar o clube nos compromissos restantes do calendário.
— Estou vivendo um momento especial e muito feliz na minha carreira. Poder ajudar o Fluminense com gols e viver essa sequência positiva é motivo de muito orgulho. A fase é boa, mas continuo focado para manter essa regularidade e buscar as vitórias que o clube precisa para garantir a vaga direta na Libertadores — afirmou.
Quando o Fluminense volta a jogar?
Depois da vitória sobre o São Paulo, o Fluminense volta a campo neste domingo (23), diante do Mirassol, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida será disputada às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor busca manter o bom momento na reta final da competição.
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